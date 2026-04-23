时政

第十六届国会第一次会议通过具有特殊机制政策的《首都法》

《首都法》对多项内容进行了修订，旨在更充分地划分城市各级政府之间的职权范围；同时对各项特殊机制政策进行了审查与完善，以确保其更加务实和全面。

第十六届国会第一次会议通过具有特殊机制政策的《首都法》。图自越通社
第十六届国会第一次会议通过具有特殊机制政策的《首都法》。图自越通社

越通社河内——据第十六届国会第一次会议议程，4月23日下午，在座的492名代表中的488名代表投赞成票，表决通过了《首都法》（修正案）。

在国会进行表决之前，司法部部长黄青松提交了关于该法律草案内容采纳、说明及梳理修正的报告。

司法部部长表示，《首都法》对多项内容进行了修订，旨在更充分地划分城市各级政府之间的职权范围；同时对各项特殊机制政策进行了审查与完善，以确保其更加务实和全面。

在法律规范性文件的制定与颁布、机制政策试点及权力控制方面，采纳了国会代表的意见，法律草案已按如下方向进行了梳理与修正：证明了首都政府在设计、展开落实及试行各项机制政策中的主动地位；同时，补充了相关规定以确保严谨性。

草案还根据有权机关的指示补充了试点范围，包括其他机制和政策，以确保涵盖面的广泛性。新政策的试点期限限制在不超过5年，并建立了在发生超出预测水平的风险时暂停执行的机制。

除上述内容外，有关特殊机制和政策的规定也经过了审查与完善，正朝着严谨、可行、确保受控并符合实际的方向发展。据此，法律草案明确了首都政府在规划、发展空间管理方面的职权范围，并要求与相关部委紧密配合，以确保严格管控，特别是针对地下空间和建筑高度。

法律草案授权市人民议会决定有关城市改造、整治及重建的政策与标准，旨在解决人口密度、环境及城市发展等问题。市人民议会获权在获得职能机关批准并征询相关部委意见的基础上，决定对大型及重要项目实施特殊机制与政策。

在财务管理、预算及税收优惠方面，法律草案已按以下方向进行了梳理修正：继承现行规定，不颁布超出一般法律框架的税收优惠政策，以确保法律体系的统一性以及中央预算的主导作用。同时，有选择性地增加享受优惠和支持的对象，以推动优先领域的发展；并补充了预算管理中的灵活机制，旨在满足发展需求并保障微观层面的社会民生。

关于首都圈及区域对接，法律草案已按以下方向进行了梳理与修正，充分肯定首都的中心与引领作用；将“首都圈”的概念设计得更加开放与灵活；建立了各省市主动参与联动的机制，并允许在执行共同项目时适用《首都法》的相关规定。此外，该法允许动用地方预算进行跨区域投资，旨在解决跨区域性的基础设施、环境及必要公共服务等问题。（完）

越通社
#《首都法》 #职权范围 #特殊机制政策 #税收优惠政策 #法律框架 河内市
关注 VietnamPlus

国会选举

从决议到实践

融入国际

越南—新纪元

相关新闻

更多

越南国家法律数据库新版开通仪式。图自越通社

越南国家法律数据库新版正式开通

4月23日上午，越南国会副主席阮克定和政府副总理黎进珠在司法部出席了国家法律数据库新版及支持全面核查规范性法律文件信息系统的开通仪式。

阮新疆大将向老挝国防部集体和个人授予越南国家独立勋章。图自越通社

越老特殊关系持续巩固并日益发展

越共中央委员、中央军委常委、越南人民军总参谋长、国防部副部长阮新疆大将在对老挝进行正式访问期间，于4月23日上午出席了越南国家授予老挝国防部集体和个人独立勋章的颁发仪式。

南驻奥地利共和国大使武黎泰皇与奥地利和平中心主任托比亚斯·朗亲切握手。图自越通社

奥地利与越南合作提升联合国维和力量能力

越通社驻欧洲记者报道，当地时间4月23日，越南驻奥地利共和国大使武黎泰皇在维也纳与奥地利和平中心主任托比亚斯·朗（Tobias Lang）举行工作会谈，旨在加强越奥两国在联合国维和行动人力培训及能力建设领域的合作。

越共中央总书记、国家主席苏林与韩国总统李在明举行会谈。图自越通社

越共中央总书记、国家主席苏林与韩国总统李在明举行会谈

双方强调在当前新形势下落实经济互联互通战略愿景，共同努力实现到2030年双边贸易额达到1500亿美元的目标；承诺继续提供贸易便利，互为对方商品开放进出口市场；支持越南企业加入韩国的生产供应链，助力越南建设独立自主的经济体系。

东盟11个成员国及俄罗斯的外交部副部长、高级官员合影。图自越南外交部

东盟与俄罗斯积极筹备建立关系35周年纪念峰会

4月20日至21日，第22届东盟—俄罗斯高官会（SOM）在俄罗斯联邦喀山市举行。来自东盟11个成员国及俄罗斯的外交部副部长、高级官员出席会议。越南外交部副部长、东盟-越南高官会代表团团长邓黄江率团参会。

越共中央政治局委员、中央军委副书记、政府副总理兼国防部长潘文江大将。图自越南人民军报

越南与亚美尼亚深化防务合作

4月22日下午，越共中央政治局委员、中央军委副书记、政府副总理兼国防部长潘文江大将在河内会见了亚美尼亚驻越南大使苏伦·巴格达萨良（Suren Baghdasaryan）。