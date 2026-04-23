第十六届国会第一次会议通过具有特殊机制政策的《首都法》

越通社河内——据第十六届国会第一次会议议程，4月23日下午，在座的492名代表中的488名代表投赞成票，表决通过了《首都法》（修正案）。



在国会进行表决之前，司法部部长黄青松提交了关于该法律草案内容采纳、说明及梳理修正的报告。



司法部部长表示，《首都法》对多项内容进行了修订，旨在更充分地划分城市各级政府之间的职权范围；同时对各项特殊机制政策进行了审查与完善，以确保其更加务实和全面。



在法律规范性文件的制定与颁布、机制政策试点及权力控制方面，采纳了国会代表的意见，法律草案已按如下方向进行了梳理与修正：证明了首都政府在设计、展开落实及试行各项机制政策中的主动地位；同时，补充了相关规定以确保严谨性。



草案还根据有权机关的指示补充了试点范围，包括其他机制和政策，以确保涵盖面的广泛性。新政策的试点期限限制在不超过5年，并建立了在发生超出预测水平的风险时暂停执行的机制。



除上述内容外，有关特殊机制和政策的规定也经过了审查与完善，正朝着严谨、可行、确保受控并符合实际的方向发展。据此，法律草案明确了首都政府在规划、发展空间管理方面的职权范围，并要求与相关部委紧密配合，以确保严格管控，特别是针对地下空间和建筑高度。



法律草案授权市人民议会决定有关城市改造、整治及重建的政策与标准，旨在解决人口密度、环境及城市发展等问题。市人民议会获权在获得职能机关批准并征询相关部委意见的基础上，决定对大型及重要项目实施特殊机制与政策。



在财务管理、预算及税收优惠方面，法律草案已按以下方向进行了梳理修正：继承现行规定，不颁布超出一般法律框架的税收优惠政策，以确保法律体系的统一性以及中央预算的主导作用。同时，有选择性地增加享受优惠和支持的对象，以推动优先领域的发展；并补充了预算管理中的灵活机制，旨在满足发展需求并保障微观层面的社会民生。



关于首都圈及区域对接，法律草案已按以下方向进行了梳理与修正，充分肯定首都的中心与引领作用；将“首都圈”的概念设计得更加开放与灵活；建立了各省市主动参与联动的机制，并允许在执行共同项目时适用《首都法》的相关规定。此外，该法允许动用地方预算进行跨区域投资，旨在解决跨区域性的基础设施、环境及必要公共服务等问题。（完）

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