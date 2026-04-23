经济

越南政府总理黎明兴与韩国总统共同出席越韩经济论坛

4月23日下午，越南政府总理黎明兴与韩国总统李在明在河内共同出席主题为“提升工业、投资与科技合作伙伴关系”的越韩经济论坛。论坛上，两国企业共签署并交换了涉及各领域的73份合作备忘录。

越南政府总理黎明兴与韩国总统共同出席越韩经济论坛。图自越通社
越南政府总理黎明兴与韩国总统共同出席越韩经济论坛。图自越通社

越通社河内——在韩国总统李在明（Lee Jae Myung）和夫人对越南进行国事访问框架内，4月23日下午，越南政府总理黎明兴与韩国总统李在明在河内共同出席主题为“提升工业、投资与科技合作伙伴关系”的越韩经济论坛。

黎明兴在论坛上致辞时强调，此次越韩经济论坛具有特别重要意义，为两国开启了一个更深层次、更高效、更具战略意义的新合作阶段。

黎明兴指出，自建交30多年以来，越韩合作强劲发展。2022年两国关系提升为“全面战略伙伴关系”，为双边合作特别是经济合作开辟了新空间。

目前，韩国已成为越南最大的外国投资来源国和第三大贸易伙伴，在越投资项目近1.05万个，注册资本总额超1000亿美元；创造了近100万个就业岗位，为越南出口总额的贡献率超30%。韩国在越南电子、高科技、加工制造等支柱产业的形成中发挥了重要作用。

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越南政府总理黎明兴发表讲话。图自越通社

与此同时，越南为韩国企业带来战略长期利益，是安全稳定的投资环境，具有竞争成本和丰富劳动力量的生产基地，是韩国与其他大市场有效对接的门户，是助力韩国企业提升在全球供应链中竞争力的重要因素。

在全球供应链结构正在重组和技术竞争日益激烈，绿色和可持续发展成为必要趋势的背景下，黎明兴提出了三大合作方向。一，构建新一代工业与技术生态系统，形成生产、研发、创新集群，促进两国企业深入参与高科技和新兴领域。二，朝着向灵活、可持续和高价值方向重组供应链结构，增加技术含量。三，促进知识与创新对接，共同研究、开发并实现技术产品商业化。

他强调，越南政府承诺努力完善体制，大力改善投资环境，为包括韩国企业在内的外国企业在越南开展可持续、长期和有利的投资与经营活动提供便利条件。

黎明兴相信凭借两国政府的支持和两国企业的活跃与创新精神，越韩关系今后将更加蓬勃、务实、有效发展，为世界和地区和平、稳定、合作与发展做出贡献。

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韩国总统李在明发表讲话。图自越通社

李在明总统在致辞中强调，越南的未来就是韩国的未来。在新背景下，他提出三大核心合作方向，包括在人工智能、半导体、数字技术等拳头产业“播种”；巩固能源与供应链合作；通过“韩越科技与创新总体计划框架”为未来合作做准备。

他引用胡志明主席的名言“以不变应万变”，并强调30多年来两国不变的友谊是应对当前复杂变局的保障。韩国政府永远是支持两国企业克服挑战，谱写繁荣新篇章的支点。

在论坛上，各位代表与企业高层进行了交流与对话，明确了未来一段时间内务实且具有突破性的合作方向。双方一致同意在三大关键支柱上推进合作：即工业领域，朝着高科技、高附加值方向发展；投资领域，注重质量、可持续性，并与本土企业实现深度联动；科技领域，重点聚焦创新、数字化转型以及新兴技术。

两国各部委领导承诺，将继续完善制度体系以及财政、投资政策，使其更加透明、稳定并符合国际惯例；同时积极陪伴企业发展，倾听并及时解决企业诉求，从而营造一个便利、具有竞争力且可预期性强的投资环境。

论坛上，两国企业共签署并交换了涉及能源、金融、科技、电子、电信、加工、制造、机械、基础设施、贸易、旅游和航空等领域的73份合作备忘录。（完）

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越通社
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