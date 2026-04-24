经济

胡志明市与河内跻身全球增长最快城市五强

根据第一太平戴维斯（Savills）刚刚发布的全球增长最快城市指数（Growth Hubs Index），越南两大城市河内与胡志明市位列未来十年全球增长潜力前列，反映了越南在区域价值链中日益明确的作用。

胡志明市的一角。图自越通社
胡志明市的一角。图自越通社

越通社河内——根据第一太平戴维斯（Savills）刚刚发布的全球增长最快城市指数（Growth Hubs Index），越南两大城市河内与胡志明市位列未来十年全球增长潜力前列，反映了越南在区域价值链中日益明确的作用。

越南凭借结构性优势脱颖而出

城市仍是全球经济的核心引擎。根据第一太平戴维斯对245个城市的分析，未来十年的增长将高度集中于亚洲，该地区汇聚了年轻人口、快速城市化和全球生产转移等基础要素。

值得注意的是，越南表现突出，胡志明市排名全球第二，河内排名第五，双双跻身全球增长最快城市行列。越南两大城市同时位列前茅，不仅反映了其强劲的增长潜力，也显示出越南在区域价值链中日益重要的作用。

据第一太平戴维斯东南亚地区董事总经理克里斯·马里奥特称，年轻人口优势正为区域内经济体创造强劲动力。与此同时，越南是生产向新兴市场转移中的突出目的地之一。然而，第一太平戴维斯指出，并非所有增长快的城市都能维持长期吸引力。关于城市韧性的指数报告显示，纽约、东京、伦敦、首尔等领先城市都有一个共同点，即能够平衡经济增长与生活质量。

第一太平戴维斯越南董事总经理尼尔·麦格雷戈评价：“越南拥有维持高速增长的所有动力，从基础设施、外国直接投资流入到国内需求。然而，决定性因素在于实施速度。”

基础设施——将增长转化为韧性的杠杆

在“韧性”日益成为全球城市核心衡量标准的背景下，基础设施被视为帮助越南将增长潜力转化为可持续发展能力的基础要素。

事实上，大规模公共投资浪潮正逐步重塑市场结构。随着约234个基础设施项目的实施，总投资估计约340万亿越盾，隆城机场、河内和胡志明市的地铁系统以及刚投入运营的超过380公里的南北高速公路等国家重点工程，正在开辟新的经济发展走廊。

基础设施不仅改善了互联互通能力，还起到了重构城市空间和投资流的作用。值得注意的是，生活质量、环境、教育和医疗等通常被视为“软基础设施”的因素，正日益影响企业和高素质劳动力的决策。

在全球增长重心继续向亚洲转移的背景下，越南设定了实现两位数增长的目标，主要基于两大支柱：基础设施投资和FDI资金流。然而，决定性因素不仅在于投资规模，更在于有效实施能力。从长远来看，凭借稳定的经济基础、持续的FDI资金流以及强劲的城镇化进程，市场前景仍被给予高度评价。（完）

越通社
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