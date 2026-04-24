经济

政府常务副总理范嘉足：整个政治体系共同参与 推动北南高铁尽早高效实施

越共中央政治局委员、政府常务副总理范嘉足近日与建设部、相关部门及河内市、胡志明市领导举行了工作会议，旨在推动北南高速铁路（HSR）及其他重要铁路项目的实施进程。

会议现场。图自政府电子信息门户
会议现场。图自政府电子信息门户

越通社河内——越共中央政治局委员、政府常务副总理范嘉足近日与建设部、相关部门及河内市、胡志明市领导举行了工作会议，旨在推动北南高速铁路（HSR）及其他重要铁路项目的实施进程。

建设部报告称，截至目前，北南高速铁路项目已完成预可行性研究报告；完成了可行性研究报告咨询标段的任务大纲、预算及招标方案。各地方及越南电力集团（EVN）正加紧开展征地拆迁、电力设施迁改核查以及安置区建设等工作。

建设部副部长裴春勇指出，当前最关键的任务是选定可行性研究报告的编制咨询单位，并寻找技术供应与转让合作伙伴。

河内与胡志明市领导希望各部门尽早完善城市轨道交通的国家标准与技术规范体系，以便在全国范围内统一同步应用。财政部正进行核查，旨在尽早向政府报告铁路工业综合体的投资任务。这将作为地方政府鼓励国内投资者和企业参与城轨项目的依据。

范嘉足副总理在会议总结发言中对建设部、各相关部门及两大城市的积极行动表示高度评价。他强调，这些项目至关重要，将为实现国民经济实现经济长期两位数增长目标并创造更多发展机遇做出高效贡献。

范嘉足明确指出，北南高速铁路的投资建设是一项全新任务，且包含许多无先例的问题，因此需要从中央到地方的整个政治体系共同参与。他责成建设部、工贸部、科学技术部、司法部及相关部门紧密配合，尽快完善、上报并批准北南高速铁路的技术标准与规范，确保与发达国家的先进技术水平保持高度同步。他还指出，应主动制定资金筹措方案，推动资金来源多元化，包括国家预算、官方发展援助（ODA）、私人投资及公私合作（PPP）模式，并落实到具体项目。

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范嘉足副总理在会上发言。图自政府电子信息门户


针对老街—河内—海防及河内—同登铁路项目，范嘉足认为这两条线路将促进越南与中国、俄罗斯及中亚国家的经济、贸易与旅游往来。其中，老街—河内—海防铁路项目需在确保质量、效益、进度的同时，做好技术转让工作，并保障绝对安全。

范嘉足要求铁路沿线各省市在已确定线路走向和界标的区域立即开展征地拆迁和安置方案，确保北南高速铁路项目获批后能随即启动。

关于北南高速铁路沿线的以公共交通导向型开发（TOD）模式，范嘉足指出，选线工作至关重要，直接关系到征地拆迁和总投资额。各地需加紧规划，发挥北南高铁线路的经济效益，并将其与各地方的优势相结合。

范嘉足对河内和胡志明市的城轨项目实施情况给予好评，并坚信在越共中央、政治局、书记处、国会和政府的领导下，以及在各方共同努力下，越南一定能实现越共十四大决议中关于铁路发展的目标与要求。（完）

越通社
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