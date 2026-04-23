越南与印度加强皮革制鞋与纺织服装领域对接合作

越通社新德里——4月22日下午，越南驻印度商务处举办了题为“加强越南—印度皮革制鞋与纺织服装领域对接合作与创新创意”线上研讨会。



越南驻印度商务参赞裴忠上在会上致开幕词时强调，越南与印度都是充满活力的经济体，在纺织服装和皮革制鞋价值链中具有高度互补性。在全球供应链正朝着多元化、可持续性和数字化方向重构的背景下，目前正是两国加强合作，共同构建一体化价值链并提升产品附加值的有利时机。



谈及丝绸领域时，印度纺织部中央丝绸委员会首席执行官西瓦库马尔（P. Sivakumar）强调了越印两国在蚕种培育、技术转让、人力资源培训以及高附加值产品开发方面的合作潜力。他同时建议加强科研合作，并鼓励越南参与蚕桑丝绸领域的国际合作机制。



印度纺织部中央丝绸委员会代表发表讲话。图自越通社

从投资促进的角度来看，印度投资促进机构—“投资印度”(Invest India)代表阿迪亚·达斯（Aditya Das）指出，越印两国经济具有较强互补性：越南在服装制造方面具有优势，而印度则在原材料、纱线和面料方面具有优势，这将为两国贸易、合资以及构建一体化供应链方面带来更多合作机会。



越南中央桑蚕丝研究中心代表阮氏茉莉高度评价印度的培训与合作项目，并表示希望进一步扩大科研合作，特别是在缫丝后加工技术以及丝绸新产品开发方面。她建议加强两国之间的培训项目和专家交流。与此同时，她还提议印度中央丝绸委员会支持越南中央桑蚕丝研究中心成为国际丝绸理事会成员。



在此次研讨会期间，各贸易促进机构和行业协会代表介绍了未来将在越南和印度举办的专业展会与博览会，并借此邀请两国企业界积极参与。



值此机会，与会代表围绕纺织服装和皮革制鞋领域交换信息、介绍各自优势，并了解合作需求，从而建立两国相关机构、行业协会和企业之间初步联系。裴忠上在闭幕词时强调，商务处将继续发挥桥梁作用，支持各方保持沟通交流，寻找更多合作机会等。（完）

