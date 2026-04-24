经济

越南罗非鱼出口步入新增长“快车道”

2025年，越南罗非鱼出口额达9900万美元，较2024年增长超140%，仅2026年第一季度，这一数字已达到3500万美元，较2025年同期增长近190%，标志着越南罗非鱼出口正步入增长“快车道”。

附图 图自VASEP
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越通社河内——2025年，越南罗非鱼出口额达9900万美元，较2024年增长超140%，仅2026年第一季度，这一数字已达到3500万美元，较2025年同期增长近190%，标志着越南罗非鱼出口正步入增长“快车道”。

值得注意的是，增长不仅集中在少数传统市场，而且正向多个地区扩张。

越南水产加工与出口协会市场专家芳玲表示，今年前两个月，越南对许多国家的罗非鱼出口实现强劲增长。其中，对多米尼加的出口增长超600%，对荷兰增长超200%。在中东地区，增长率甚至达到“四位数”，较去年同期增长超2300%，成为“梦幻般”的增长地区。东盟地区也较去年同期增长近400%，清晰地显示了全球许多市场对传统白肉鱼产品的替代需求。

然而，尽管增长强劲，罗非鱼出口市场结构仍潜藏着风险，如过度依赖少数市场。目前，越南罗非鱼仍主要出口到美国和巴西两大市场，而作为重要出口目的地的美国市场却出现下滑。

此外，罗非鱼出口还受到多种外部因素的影响。美国的关税政策、中东地缘政治动荡、油价及物流费用上涨，都可能直接影响贸易流。

根据农业与环境部《至2030年水产发展战略》，罗非鱼被确定为继虾类和巴沙鱼之后又一具有潜力的产品。农业与环境部水产与渔检局局长陈廷伦表示，凭借适宜的自然气候条件以及广阔的水域面积（目前越南全国水产养殖水域面积约130万公顷），罗非鱼养殖业正在强劲发展，并仍有巨大发展空间。预计到2030年，全球罗非鱼消费需求将以每年约13%的速度增长，达到200亿美元。

农业与环境部已指示各地方加强养殖区管理，控制种苗质量，同时按照越南良好农业规范、全球良好农业规范（VietGAP）或国际认证（, GlobalGAP）标准发展养殖活动。其中建立稳定的原料产区被认为是发展出口的关键因素。

如果能充分利用自然优势、完善技术、提升出口价值，罗非鱼将为实施水产业到2030年出口140~160亿美元的目标作出更大贡献。（完）

越通社
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