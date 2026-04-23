推动越南与柬埔寨经济投资合作关系

2026年越柬企业对话会在首都金边举行。图自越通社

越通社金边——4月22日，越南驻柬埔寨王国大使馆与越柬企业家协会联合举办了"2026年越柬企业对话会"。该活动旨在更新两国合作关系信息、分享企业间经验，为推动越南企业投资经营活动以及加强这两个邻国之间的经济合作关系作出贡献。



据越通社驻金边记者报道，对话会开幕式由越南驻柬埔寨大使阮明羽主持。出席活动的还有柬埔寨商会主席奈安·吉铭、越柬企业家协会主席勒恩·里西、柬埔寨多位高级贸易官员以及约200名代表，包括在柬埔寨投资经营的越南企业、越裔企业以及柬埔寨企业。



阮明羽大使在开幕词中强调，越共十四大提出的方向是提升对外工作水平，其中经济外交是核心任务，直接为经济社会发展作出贡献，并实现两位数经济增长目标，以到2045年使越南成为高收入的发达国家。



阮明羽大使重申越南希望继续推动与包括柬埔寨在内的各国在经济、投资、贸易、旅游等领域的对接与合作，并表示在不久前苏林总书记及越南高级代表团于2月对柬埔寨进行国事访问期间，两国领导人继续肯定了进一步紧密连接两国经济体的决心，力争早日将双边贸易额提升至200亿美元。



阮明羽大使希望通过此次活动，越南企业能更深入地了解柬埔寨的投资营商环境与机遇。大使建议柬埔寨发展理事会支持并配合在2026年内组织柬埔寨发展理事会与在柬越南企业界的对话活动。

越柬企业在医疗卫生领域合作投资机会专题讨论会上签署合作谅解备忘录。图自越通社

开幕式上，柬埔寨商会主席奈安·吉铭认为，此次对话会是落实两国领导人提出的战略方向的重要平台。他强调，互联互通是两国经济关系的"命脉"，认为双方正在大力推进基础设施、物流互联互通以及口岸升级，为形成区域供应链作出贡献。他呼吁越南企业加大对数字化转型、可再生能源、先进农产品加工及服务等潜力领域的投资。



越柬企业家协会主席勒恩·里西强调，2026年是越柬经济关系向技术、可持续农业和绿色能源等领域更深层次合作强劲转变的重要阶段。他承诺将继续履行协会作为坚实桥梁的使命，协助企业解决与机制、政策相关的困难。



在对话会框架内，共举行了4场专题座谈会，与会代表分享了关于机制政策的信息，并寻求在医疗、信息技术、数字化转型、农业等领域的投资经营机会。企业提出的建议和意见已获越南驻柬埔寨大使馆及越柬企业家协会的倾听和汇总，以便与两国职能部门进行沟通。（完）





目前，越南是柬埔寨第五大投资来源国，拥有223个项目，投资总额近30亿美元。部分典型企业包括：越南军队电信集团（Metfone）、越南投资与发展银行柬埔寨分行、Angkor Milk、ThacoAgri、越南橡胶工业集团等。