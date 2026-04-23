经济

推动越南与柬埔寨经济投资合作关系

4月22日，越南驻柬埔寨王国大使馆与越柬企业家协会联合举办了"2026年越柬企业对话会"。该活动旨在更新两国合作关系信息、分享企业间经验，为推动越南企业投资经营活动以及加强这两个邻国之间的经济合作关系作出贡献。

vnanet-vietnam-cambodia-business-dialogue.jpg
2026年越柬企业对话会在首都金边举行。图自越通社

越通社金边——4月22日，越南驻柬埔寨王国大使馆与越柬企业家协会联合举办了"2026年越柬企业对话会"。该活动旨在更新两国合作关系信息、分享企业间经验，为推动越南企业投资经营活动以及加强这两个邻国之间的经济合作关系作出贡献。

据越通社驻金边记者报道，对话会开幕式由越南驻柬埔寨大使阮明羽主持。出席活动的还有柬埔寨商会主席奈安·吉铭、越柬企业家协会主席勒恩·里西、柬埔寨多位高级贸易官员以及约200名代表，包括在柬埔寨投资经营的越南企业、越裔企业以及柬埔寨企业。

阮明羽大使在开幕词中强调，越共十四大提出的方向是提升对外工作水平，其中经济外交是核心任务，直接为经济社会发展作出贡献，并实现两位数经济增长目标，以到2045年使越南成为高收入的发达国家。

阮明羽大使重申越南希望继续推动与包括柬埔寨在内的各国在经济、投资、贸易、旅游等领域的对接与合作，并表示在不久前苏林总书记及越南高级代表团于2月对柬埔寨进行国事访问期间，两国领导人继续肯定了进一步紧密连接两国经济体的决心，力争早日将双边贸易额提升至200亿美元。

阮明羽大使希望通过此次活动，越南企业能更深入地了解柬埔寨的投资营商环境与机遇。大使建议柬埔寨发展理事会支持并配合在2026年内组织柬埔寨发展理事会与在柬越南企业界的对话活动。

vnanet-vietnam-cambodia.jpg
越柬企业在医疗卫生领域合作投资机会专题讨论会上签署合作谅解备忘录。图自越通社

开幕式上，柬埔寨商会主席奈安·吉铭认为，此次对话会是落实两国领导人提出的战略方向的重要平台。他强调，互联互通是两国经济关系的"命脉"，认为双方正在大力推进基础设施、物流互联互通以及口岸升级，为形成区域供应链作出贡献。他呼吁越南企业加大对数字化转型、可再生能源、先进农产品加工及服务等潜力领域的投资。

越柬企业家协会主席勒恩·里西强调，2026年是越柬经济关系向技术、可持续农业和绿色能源等领域更深层次合作强劲转变的重要阶段。他承诺将继续履行协会作为坚实桥梁的使命，协助企业解决与机制、政策相关的困难。

在对话会框架内，共举行了4场专题座谈会，与会代表分享了关于机制政策的信息，并寻求在医疗、信息技术、数字化转型、农业等领域的投资经营机会。企业提出的建议和意见已获越南驻柬埔寨大使馆及越柬企业家协会的倾听和汇总，以便与两国职能部门进行沟通。（完）

目前，越南是柬埔寨第五大投资来源国，拥有223个项目，投资总额近30亿美元。部分典型企业包括：越南军队电信集团（Metfone）、越南投资与发展银行柬埔寨分行、Angkor Milk、ThacoAgri、越南橡胶工业集团等。

越通社
#越南驻柬埔寨大使馆 #越柬企业家协会 #越柬企业对话会 #分享经验 #投资经营 #越柬 #经济合作 柬埔寨
关注 VietnamPlus

相关新闻

越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀。图自越通社

进一步巩固政治互信 推动越柬两国各领域合作

继对老挝进行正式访问之后，应柬埔寨人民党副主席、人民党中央常务委员会主席赛冲亲王邀请，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀于2026年4月10日率领越南高级代表团对柬埔寨王国进行正式访问。

越共中央书记处常务书记陈锦秀。图自越通社

不断夯实越柬两国政治互信基础

应柬埔寨人民党副主席、中央常务委员会主席赛冲亲王（Samdech Say Chhum）的邀请，越共中央书记处常务书记陈锦秀于2026年4月10日对柬埔寨王国进行正式访问。

更多

加工鸡肉生产线。图自越通社

越韩互相开放经加工鸡肉市场

越南农业与环境部表示，韩国总统李在明及夫人金惠景对越南进行国事访问期间，越南农业与环境部部长郑越雄与韩国农林畜产食品部部长宋美玲签署了动植物检疫与兽医领域合作谅解备忘录，正式宣布两国互相开放经加工鸡肉市场。

附图。图自越通社

越南新鲜柚子成功准入澳大利亚市场

澳大利亚农渔林业部近日在生物安全进口条件数据库（BICON）上正式更新了对越南新鲜柚子的进口条件。这一举措标志着该产品进入澳洲市场的谈判进程取得重大突破。越南农业与环境部种植及植物保护局表示，此项法律依据的落实，标志着双方已完成风险评估并就技术要求达成一致。这为越南新鲜柚子在不久的将来正式实现对澳实地出口铺平了道路。

2025年越南小型企业呈现积极增长态势，84%的企业实现增长。图自越通社

技术巩固越南小型企业增长信心

根据澳大利亚会计师公会（CPA ）4月21日在胡志明市公布的亚太地区小型企业调查，2025年越南小型企业呈现积极增长态势，84%的企业实现增长，较上年略有上升。

越南仍是美国最大的木制家具供应国，出口额13亿美元。图自越通社

越南企业着力巩固重点农产品出口市场

2026年第一季度末，美国继续是越南农林水产品出口的第二大市场，占18.3%的市场份额，但较2025年同期下降5.2%。这是一个规模庞大但竞争激烈、标准苛刻、政策快速变化的市场，要求出口活动灵活适应地缘政治波动和全球供应链变化。

胡志明市继续确定保持全国经济龙头地位的目标。图自越通社

发挥国有企业和民营企业互补作用

关于发展私营经济的第68-NQ/TW号决议和关于继续革新、提高国有经济效率的第79-NQ/TW号决议，对胡志明市乃至越南的增长模式提出了新要求。

附图 图自越通社

越南银行业：完善机制体制，为数字支付奠定基础

贯彻落实中央政治局第57-NQ/TW号决议精神，越南国家银行积极推动数字化转型。到2025年底，无现金支付交易价值约为GDP的28倍，拥有银行账户的人口比例接近87%。同时，依托人口数据这一“黄金资源”，数据清理和系统安全工作取得重要突破。

附图。图自越通社

越南水果产业的新里程碑

越南水果产业近期连续创下重要里程碑：首批榴莲通过谅山省友谊国际口岸以“绿色通道”机制出口至中国；经过两年的谈判，绿皮柚子首次正式出口至澳大利亚等。这些积极信号彰显了越南水果的巨大潜力。

2026年越南品牌周开幕式。图自越通社

国家品牌：助力越南在全球价值竞争中实现新定位

国家品牌被视为提升越南地位，鼓励企业从加工生产转向创新，并打造可持续价值的战略工具。在接受越通社记者采访时，越南工贸部贸易促进局副局长黄明战分享了在新阶段发挥国家品牌计划作用的关键方向和解决方案。

附图。图自越通社

越南建议中国保障对越南航空业的燃料供应

越南航空局建议中国民用航空局考虑指导相关航空燃油供应商，包括中石化、中国海洋石油集团有限公司（CNOOC）根据所签署的合同，继续为越南的航空燃油进口商维持充足、稳定的航空燃油供应。