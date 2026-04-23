经济

2026年雄王展销会开幕 服务祖地文化旅游周

22日晚，2026年雄王展销会在富寿省越池坊雄王广场正式开幕，吸引了众多代表、企业及民众参加。当天，“2026年祖地-富寿旅游色彩”主题活动也正式开幕。

工贸部领导、富寿省领导与各位代表共同按下按钮，启动2026年雄王展销会。图片来源：越通社
工贸部领导、富寿省领导与各位代表共同按下按钮，启动2026年雄王展销会。图片来源：越通社

越通社富寿省——22日晚，2026年雄王展销会在富寿省越池坊雄王广场正式开幕，吸引了众多代表、企业及民众参加。

本届雄王展销会为期7天，从2026年4月22日至4月28日（即丙午年三月初六至十二），是服务民众参加2026年雄王祭祖日-雄王节暨祖地文化旅游周的重要活动。该活动旨在有效落实“越南人优先使用越南产品”运动，同时为企业推广产品、促进投资、拓展消费市场创造条件。

今年展销会规模近400个展位，吸引了全国200多家企业、合作社和生产单位参展。本田（越南）、丰田（越南）、比亚乔（越南）等知名品牌以及来自15个省市的单位参与展示与推介，营造了活跃的经贸交流氛围。

参展展品种类丰富，涵盖工业产品、手工艺品、高科技产品，以及“一乡一品”产品、农林水产品、加工食品、消费品、家用电器、电子产品、时尚用品、建材和传统手工艺村产品等。

在开幕式上，富寿省工贸厅厅长陈光俊强调，2026年雄王展销会是促进各地与企业加强联动、合作发展生产经营的重要桥梁，同时有助于刺激消费需求，推动该省商贸与旅游发展。

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工贸部和富寿省领导参观2026年雄王展销会展位。图片来源：越通社

今年雄王展销会的亮点包括开展供需对接活动、组织直播带货，帮助企业接触现代商业模式、拓展市场。此外，还举办多项文化交流和旅游推广活动，为民众和游客营造热烈而富有吸引力的氛围。

2026年雄王展销会有望继续巩固其作为富寿省标志性贸易促进活动的地位，进一步宣传雄王祖地形象，推动地方经济社会发展。

同一天晚上，富寿省文化、体育与旅游厅举行“2026年祖地-富寿旅游色彩”主题活动开幕式，同时启动2026年旅游刺激计划。这是2026年雄王祭祖日-雄王节暨祖地文化—旅游周系列文化、体育和旅游活动中的代表性事件之一。

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· 各位代表启动“2026年祖地-富寿旅游色彩”主题活动。图片来源：越通社

“祖地旅游色彩”项目于2026年4月22日至26日举行，吸引了省内各乡、坊、旅游协会、企业、生产单位、合作社及传统手工艺村，以及来自全国10个省市的单位参与。活动期间举办了丰富多样的内容，包括展示、介绍和推广富寿文化与旅游；设置各地美食及旅游产品展示空间；组织文化体验活动和传统手工艺表演，服务游客。与此同时，组委会还正式启动2026年旅游刺激计划。

在开幕当晚，众多民众和游客前来参观体验文化、美食及传统手工艺空间。多样化的互动体验活动吸引了广泛关注，为活动期间营造了热烈而活跃的氛围。（完）

越通社
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