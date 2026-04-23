越南鲜食柚子首次登陆澳大利亚市场：农产品出口迎来新里程碑

越通社悉尼——越通社驻澳大利亚记者报道， 4月23日上午，在悉尼最大的批发市场——悉尼市场（Sydney Markets），首批越南新鲜柚子正式上架销售。带着热带地区的清甜滋味，这成为越南农产品征服“袋鼠之国”市场的征程的新里程碑。



作为越南柚子分销商的4 Ways Fresh 集团主席李黄维在接受越通社记者采访时表示，首批货物共940公斤新鲜柚子，通过航空运输抵达以进行试销。未来，4 Ways Fresh 集团将转为海运方式，预计每周供应约20吨柚子。



李黄维表示，为了满足澳大利亚市场严苛的检疫和新鲜度标准，两国职能部门已与企业保持紧密配合。他相信，越南新鲜柚子将受到澳大利亚消费者的青睐。



越南驻悉尼副总领事、驻澳大利亚商务处首席代表陈氏清美也出席了在悉尼市场举行的首秀仪式。她强调，越南新鲜柚子首次在澳亮相，表明该产品已成功征服全球最“挑剔”的市场之一，同时为越南农产品创造了提升品牌价值和扩大市场的良机。



在活动上，许多澳大利亚消费者在首次品尝越南新鲜柚子后表现出极大兴趣，并认为该产品在澳洲市场，尤其是亚洲社群中具有巨大的热销潜力。



可以说，越南鲜食柚子出现在悉尼批发市场，不仅证明了越南已成功跨越技术壁垒和地理障碍，更为越南农产品在国际市场上开启了一扇新大门。这充分彰显了越南农业正强力转型，正以专业且自信的姿态，随时准备征服国际最高标准。（完）

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