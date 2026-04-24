Multimedia

播客

一周要闻：韩国总统李在明携夫人对越南进行国事访问

应越共中央总书记、国家主席苏林与夫人吴方璃的邀请，韩国总统李在明及夫人金惠景于2026年4月21日至24日对越南进行国事访问。

关注 VietnamPlus
0:00 / 0:00
0:00

速度1x

听众们，欢迎收听越南通讯社播客栏目。

韩国总统李在明携夫人对越南进行国事访问

越南发力关键领域 提升战略与核心技术投入占

越南跻身全球30大出口经济体之列

雒龙君国祖忌日暨缅怀妪姬国母敬香仪式隆重举行，弘扬民族团结精神

越南正日益成为新加坡游客在东南亚的首选目的地之一

越通社
#韩国总统 #苏林

融入国际

最新播客

数字化赋能越南文化遗产焕发新活力

数字化赋能越南文化遗产焕发新活力

您是否曾思考，在数字时代，数百年历史的文化价值将如何得以延续？当民间曲调逐渐随时间淡去，当历史遗迹面临损毁风险，科技能否成为连接文化遗产与当代年轻人的“桥梁”？在本期播客中，我们将共同探讨，数字化转型如何成为推动越南文化遗产保护与传播的重要引擎。

收听
从梦想到现实：越南航天中心点燃国家太空雄心

从梦想到现实：越南航天中心点燃国家太空雄心

在每个国家的发展进程中，总有一些点燃民族梦想的关键时刻。对越南而言，这一历史性瞬间出现在1980年——宇航员范遵飞向太空，承载着民族的自豪，开启了通往宇宙的全新征程。
历经40余年发展，随着越南航天中心的建成，越南人探索宇宙的梦想不断孕育，并正逐步走向现实。

收听
依宪治国：新时代国家治理的根本遵循

依宪治国：新时代国家治理的根本遵循

在建设与完善越南社会主义法治国家的进程中，宪法始终处于基础性地位，确立法律秩序框架，并为国家在不同历史阶段的发展指明方向。每一次宪法的颁布或修订不仅标志着体制机制的重要转型，也体现了民族在新形势下的战略视野、政治担当与发展愿景。在今天的播客节目里，请跟我们一起谈一谈越南宪法的主要特点及其所扮演的重要作用。

收听
2025年越南外交：开拓新格局

2025年越南外交：开拓新格局

凭借独立自主和扩大国际合作的外交政策，越南不仅提升了在东盟的影响力，也为联合国、亚太经合组织及其他国际机制作出了重要贡献。2025年的越南外交已成为推动国家发展、与各国建立平等互利合作伙伴关系，并在错综复杂的区域和全球背景下维护国家利益的坚实基础。

收听
一周要闻：越共十四大筹备工作就绪

一周要闻：越共十四大筹备工作就绪

本周，越南共产党第十四次全国代表大会筹备工作进入最后阶段。大会定于2026年1月19日至25日在河内举行，本着“团结—民主—纪律—突破—发展”的方针，届时将有1586名党员代表出席。

收听