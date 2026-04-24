文化

2026年第四届越南面包节在胡志明市拉开帷幕

4月23日，由胡志明市旅游协会与越南美食保护与发展研究中心联合举办题为“越南面包：世界美食价值传播五洲”的2026年第四届越南面包节在胡志明市黎文八公园正式拉开帷幕。

2026年第四届越南面包节在胡志明市拉开帷幕。图自越通社
2026年第四届越南面包节在胡志明市拉开帷幕。图自越通社

越通社胡志明市——4月23日，由胡志明市旅游协会与越南美食保护与发展研究中心联合举办题为“越南面包：世界美食价值传播五洲”的2026年第四届越南面包节在胡志明市黎文八公园正式拉开帷幕。

今年面包节介绍多个空间，如记忆空间、家乡面包风味空间以及未来发展历程空间。记忆空间再现了越南面包在各阶段的形成与发展过程，介绍面包在各地熟悉的形象。面包风味区汇聚了各知名品牌、工匠和面包店，带来多种传统和创新版本的面包，为推广越南美食价值作出贡献。

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今年面包节介绍多个空间，如记忆空间、家乡面包风味空间以及未来发展历程空间。图自越通社

越南面包有着150多年的历史，成为了当地特色美食，在世界美食地图上占据一席之地。2026年也是“Bánh mì（面包）”一词被收入英国牛津词典15周年。

胡志明市旅游协会主席、组委会主任阮氏庆表示，面包节日日益吸引广大公众和游客。今年，节日规模扩大，展位数量显著增加，汇聚了众多新品牌和地方参与。特别是，法国驻越南工商会的企业也参与其中，带来多项活动，如Pagett Award比赛、关于越南面包遗产价值和品牌定位的座谈会，以及贸易交流活动。

从4月23日至26日举行的面包节期间，组委会还开展多项活动，如签署合作协议、赠送创业面包车、公布最佳面包和最佳可颂面包比赛等。参观游客可以在各展位交流、品尝面包并参与促销活动。（完）

越通社
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