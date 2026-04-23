文化

同奈省复现斯丁族求雨节

同奈省新开乡达功（Tà Cuông）村的斯丁族求雨节已得到复现并隆重举行，吸引了众多当地居民以及多个文化锣钲俱乐部前来参与交流。

斯丁族求雨节中的求雨舞蹈。图自越通社
斯丁族求雨节中的求雨舞蹈。图自越通社

越通社同奈省——同奈省新开乡达功（Tà Cuông）村的斯丁族求雨节已得到复现并隆重举行，吸引了众多当地居民以及多个文化锣钲俱乐部前来参与交流。

按照传统，每年农历三月左右，斯丁族同胞便会举办求雨节，祈求风调雨顺、五谷丰登。为使节日得以圆满举行，所有准备工作都从早精心落实。祭品带有浓郁的山林气息，包括猪头、水煮鸡、多坛竹竿酒、糯米饭以及传统菜肴，如竹筒饭、烤肉、糯米饭等。

在神圣的氛围中，立于院子中央的迎春树旁，村寨的民众怀着虔诚之心准备槟榔、糯米及祭品。男女老少都穿上传统服饰：男子围腰布，女子身着色彩鲜艳的裙衫，并佩戴银饰、铜饰及五色珠串等点缀。

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主祭仪式由村寨长老主持。图自越通社

主祭仪式由村寨长老主持。当祭品摆放齐全后，祈祷之声在村民团结的圈中响起。随后，举行洒水祈福仪式，象征赐予风调雨顺和好运。锣钲声震天响起，拉开节庆活动的序幕，众人手拉手在礼坛周围载歌载舞。长老举行将鸡血涂抹在迎春树上的仪式，并饮下头几口竹竿酒，正式开启欢庆活动。

当民众围坐在一起品尝传统美食，沉浸在锣声舞韵之中，欢庆而团结的氛围使节日气氛更加热烈。

索达功村的求雨节得以持续举办并逐步提升规模，为保护和弘扬斯丁族独特的文化价值做出了贡献。这不仅是寄托对富足、平安生活的期盼，更是宣传地方形象、推动经济发展和提升民众精神生活的契机。

对于这里的同胞而言，节日还意味着提醒各代子孙珍惜并守护世代传承下来的传统民族文化特色。（完）

越通社
#同奈省 #斯丁族 #求雨节 #复现 同奈省
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