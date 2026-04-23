越南新鲜柚子成功准入澳大利亚市场

越通社河内——澳大利亚农渔林业部近日在生物安全进口条件数据库（BICON）上正式更新了对越南新鲜柚子的进口条件。这一举措标志着该产品进入澳洲市场的谈判进程取得重大突破。越南农业与环境部种植及植物保护局表示，此项法律依据的落实，标志着双方已完成风险评估并就技术要求达成一致。这为越南新鲜柚子在不久的将来正式实现对澳实地出口铺平了道路。



值得一提的是，同塔省人民委员会与蓝海贸易进出口股份公司（Blue Ocean）4月13日联合举行同塔柚子首发仪式，标志着该省首批柚子正式销往澳大利亚市场。这不仅是一项商业交易，更是对越南农产品品质与形象的肯定。



同塔省农业与环境厅副厅长黎志善在仪式上表示，目前全省柚子种植面积约4364公顷，年产量超过6.5万吨。全省已获批23个柚子种植区，共计31个编码，总面积达470.85公顷。其中，有16个种植区（共22个编码）已获准出口美国和韩国市场，面积为249.4公顷。这是该省柚子产业在今后进一步开拓包括澳大利亚在内的国际市场的关键基础。



蓝海贸易进出口股份公司总经理范氏玉石表示，澳大利亚是一个拥有严苛的植物检疫、生物安全及溯源管理规定的市场。越南青柚能成功进入该市场，充分彰显了其对接国际标准能力的不断提升。



针对越南首批新鲜柚子销往澳大利亚这一事件，植物种植和保护局局长黄晋达表示，澳大利亚向越南鲜食柚子开放市场，是长期精心筹备的成果，涵盖了从标准化种植区建设到检疫流程完善及采后处理等全链条环节。这同时也是柚子产业提升生产水平、迈向国际标准化建设的良机。



植物种植与保护局领导强调，为抓住这一机遇，各地方、企业和合作社需重点完善种植区代码、包装厂及处理设施等相关条件；建立配套的生产流程，并根据进口国的规定有效管控有害生物。其中，与植物检疫机构保持紧密配合是关键要素。前期的系统化准备将有助于降低风险、提高货源质量，为未来维护及扩大市场打下坚实基础。



除了满足进口要求外，各相关单位还应主动制定合理的生产与出口计划；在货源供给、人力资源及技术应用方面做好充分准备，以确保首批订单的高效执行。这是推动产业可持续发展的必要步骤。



在进入澳大利亚市场之前，越南柚子已分别于2022年12月和2024年8月以正贸渠道进入新西兰和韩国市场。继续向准入门槛极高的澳大利亚市场扩张一事，充分彰显了越南农产品在国际舞台上日益增强的竞争力。（完）

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