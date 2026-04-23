越南与俄罗斯档案合作迈向历史新篇章

越通社河内——4月22日，俄罗斯联邦圣彼得堡市档案委员会与越共中央办公厅档案局举行线上会议，总结双方自2021年签署合作协议以来的中期合作成果。



圣彼得堡市档案委员会主席彼得·季先科（Petr Tishchenko）在会议上表示， 5年来，双方开展了多项重要活动，如举办关于文献遗产保护的会议和讨论、制定展览项目，并通过互访交流经验。一些典型展览包括：在河内举办的“列宁格勒保战役80个事件”展览；在圣彼得堡举办的“奠边府胜利”、“阮文灵总书记的生平与事业”展览；以及纪念胡志明主席首次访问圣彼得堡100周年和该市建市320周年的“圣彼得堡与越南：牢固友谊”展览。 彼得·季先科强调，保护和研究历史遗产是越俄关系的重要基础，有助于维护共同记忆，增进两国人民之间的了解。



与会代表认为，过去阶段是俄越两国档案机构合作史上最为有效的时期之一。双方就继续合作交换了意见。



圣彼得堡市对外委员会副主席维亚切斯拉夫·卡尔加诺夫（Vyacheslav Kalganov）建议配合举办关于党的历史及越共十四大提出的国家发展任务的展览，同时邀请越共中央办公厅档案局代表团参加预计于2026年10月14日至16日在圣彼得堡举行的第二次俄越民间外交论坛。



此外，他还建议举办关于“革命时期的彼得格勒”、伟大卫国战争时期列宁格勒共青团活动的展览，以及关于档案资料保护的联合研讨会，以继续深化双方合作。（完）