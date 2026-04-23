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越南国会主席陈青敏会见韩国总统李在明

陈青敏高度评价李在明一行对越南进行国事访问的意义和双方所签署的重要合作文件，并重申，越南国会支持并认真监督与促进这些协议的落实，以提高双边合作效率。

越南国会主席陈青敏会见韩国总统李在明。图自越通社
越南国会主席陈青敏会见韩国总统李在明。图自越通社

越通社河内—— 4月23日上午，越南国会主席陈青敏在国会大厦会见了来访的韩国总统李在明（Lee Jae Myung）。

陈青敏高度评价李在明一行对越南进行国事访问的意义和双方所签署的重要合作文件，并重申，越南国会支持并认真监督与促进这些协议的落实，以提高双边合作效率。

李在明表示，时隔13年再次访越后，他对越南强劲发展的印象深刻。李在明强调，两国经济合作为各自国家经济发展做出重要贡献。韩国愿与越南在实现到2030年成为拥有现代工业、中等偏上收入的发展中国家和到2045年成为高收入发达国家的两个战略目标中并肩同行。 李在明认为，两国在历史、文化生活上的相似之处是越韩关系持续强劲发展的坚实基础，欢迎陈青敏主席早日对韩国进行正式访问。

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越南国会主席陈青敏会见韩国总统李在明。图自越通社

陈青敏认为，两国各领域合作潜力巨大，互补性较强。双方应在半导体技术、战略供应链、人工智能（AI）、可再生能源、清洁能源、数字化转型、生物技术和智能基础设施等领域深化合作。陈青敏重申，越南一直为包括韩国企业在内的外国投资者营造透明、便利的法律环境，使其在越南安心长期投资并遵守越南法律。他还认为，文化体育合作正日益成为连接两个民族的重要桥梁，欢迎双方加强在电子竞技及体育领域的合作。

李在明对陈青敏主席提出的建议表示赞同，并希望越南国会继续为韩国企业提供支持并创造便利条件。他强调，韩国将与越南在基础设施、运输、能源、科学技术、知识产权、人工智能及文化产业等领域建立全面合作关系。

至于议会合作，双方认为，两国国会关系为巩固越韩全面战略伙伴关系做出积极贡献，并一致同意通过维持高层代表团互访及专业委员会交流来进一步深化两国立法机构的合作，发挥监督作用，推动各项协议的落实，为巩固政治基础，促进深层次、可持续的经济合作，丰富文化体育合作，有效挖掘经济、投资和技术等领域的合作潜力，造福两国人民做出贡献。

李在明表示，将考虑简化对越南公民的签证手续，并提议越南国会继续为旅越韩国人及企业创造一切便利条件。（完）

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越通社
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