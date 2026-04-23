阮文胜副总理：不得借成本波动之机进行不合理涨价

越通社河内——越南政府副总理阮文胜4月23日下午在政府驻地主持召开了价格调控指导委员会会议，评估2026年第一季度价格管理调控工作情况，并部署2026年剩余月份的工作任务。



财政部更新2026年通胀的三种情景预测



越南财政部副部长黎晋近在会上作报告时指出，2026年第一季度，全球经济增速放缓，全球地缘政治、能源和金融波动带来的风险仍显加剧态势。值得注意的是，中东地区冲突导致重要运输线路中断，从而引发全球能源市场油价上涨冲击，并大幅推高了物流成本。



2026年1月居民消费价格指数（CPI）环比上涨0.05%，2月上涨1.14%，3月上涨1.23%。2026年第一季度平均CPI同比上涨3.51%，核心通胀率上涨3.63%。



面对上述形势，越南已采取系列支持民众和企业，稳定宏观经济大盘的有力措施，如继续将增值税税率降低2%，将47项费用和规费的减免政策延续至2026年底；向油价平抑基金预拨8万亿越盾的资金等。



由于自2026年3月以来，受中东冲突影响，国际油价大幅上涨，并带动运输价格、物流成本及其他生活必需品价格上升，越南财政部因此更新了2026年通胀的三种情景预测，涨幅区间分别约为4.5%、5%和5.5%。越南国家银行预测，2026年全年平均通胀率将在5%±0.5%区间。近期，多个国际组织也将越南平均通胀率预测更新为3.8%至4.9%。



不得借成本波动之机进行不合理涨价



阮文胜在会上发表结论性讲话时指出，2026年第一季度，尽管越南面临诸多困难和挑战，尤其是外部因素影响以及能源价格上涨，但价格调控工作仍达到既定目标，并取得了积极成效。



关于2026年剩余月份的价格调控任务和解决方案，阮文胜要求，各部门、行业在价格管理和调控工作中保持高度主动性与灵活性。重点加强对生活必需品供需变化及价格走势的跟踪和分析，从严加强管理，防止利用政策谋取不正当利益现象，特别是在运输、物流、建筑材料以及粮食食品等直接受燃料成本影响的领域。



阮文胜明确指出，“各部门、机关根据自身职能和任务，指导并要求企业严格按照规定执行价格申报和明码标价，不得借成本波动之机进行不合理涨价”。



阮文胜指出，须多措并举保障各类商品，尤其是成品油、电力、粮食食品以及生产原材料等生活和生产必需品供需平衡；及时协调各地区、各地方之间以及国内需求与出口需求之间的商品供应，以稳定市场价格。各省人民委员会须因地制宜，主动实施针对生活必需品的市场稳定计划。



与此同时，要加大市场检察监督力度，检查价格法律法规执行情况，及时发现并严厉处理囤积居奇、操纵价格或其他违反价格法律法规的行为等。



另一方面，继续加强信息宣传工作，确保及时、准确、透明地公布有关价格及政府、价格调控指导委员会价格管理工作的相关信息，尤其是重要物资价格以及与民众生产生活密切相关的必需品价格走势等。（完



越通社