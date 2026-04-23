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奥地利与越南合作提升联合国维和力量能力

越通社驻欧洲记者报道，当地时间4月23日，越南驻奥地利共和国大使武黎泰皇在维也纳与奥地利和平中心主任托比亚斯·朗（Tobias Lang）举行工作会谈，旨在加强越奥两国在联合国维和行动人力培训及能力建设领域的合作。

南驻奥地利共和国大使武黎泰皇与奥地利和平中心主任托比亚斯·朗亲切握手。图自越通社
南驻奥地利共和国大使武黎泰皇与奥地利和平中心主任托比亚斯·朗亲切握手。图自越通社

越通社欧洲 ——越通社驻欧洲记者报道，当地时间4月23日，越南驻奥地利共和国大使武黎泰皇在维也纳与奥地利和平中心主任托比亚斯·朗（Tobias Lang）举行工作会谈，旨在加强越奥两国在联合国维和行动人力培训及能力建设领域的合作。

会谈中，武黎泰皇大使强调，越南一贯奉行独立自主、多边化、多样化外交政策，主动且积极融入国际社会，加强国防安全外交，并积极、高效地参与联合国维和行动。

越南人民军军官自2014年起参与联合国维和任务，公安警官则自2022年起参与相关任务，派驻地区包括阿布耶伊（Abyei）、中非共和国及南苏丹。值得关注的是，越南《参与联合国维和力量法》已于2026年1月1日起正式施行。

武黎泰皇大使表示，越南十分重视与包括奥地利在内的国际伙伴在维和力量培训和能力建设方面的合作，重点包括外语能力、维和专业技能与知识、国际法与文化知识以及科技应用，以满足联合国的各项标准。

托比亚斯·朗对越南参与联合国维和行动的正确主张、卓越努力及显著成效表示赞赏。他认为，这有助于传播越南作为热爱和平、对国际社会负责任的国家形象和声誉。

奥地利和平中心凭借深厚的经验积累和权威的专家、讲师队伍，愿同越南加强合作，根据实际需求开展相关培训课程，并举办关于国际冲突调解与斡旋的课程及研讨会。

托比亚斯·朗坚信，两国在联合国维和领域的合作潜力巨大，应予以实质性推动，从而为世界的和平、稳定与可持续发展做出积极贡献。（完）

越通社
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