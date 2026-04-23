☀️越通社早安咖啡（2026.4.23）

越通社河内——·4月22日下午，欢迎仪式结束后，越共中央总书记、国家主席苏林与韩国总统李在明举行了会谈。阅读全文
·4月22日下午，越共中央总书记、国家主席苏林与韩国总统李在明及两国高级代表团举行会谈后，共同出席了越南与韩国各部门间多项合作文件的交换仪式。阅读全文
·4月22日下午，出席越韩多项合作文件交换仪式后，越共中央总书记、国家主席苏林与韩国总统李在明共同会见了记者。阅读全文
·4月22日晚，越共中央总书记、国家主席苏林及夫人吴芳璃在河内主持隆重宴会，欢迎正在对越南进行国事访问的韩国总统李在明及夫人金惠景。阅读全文
·4月22日下午，越南政府总理黎明兴在政府驻地会见了爱沙尼亚共和国外交部长马尔古斯·查赫克纳。阅读全文
·4月22日，越南政府总理黎明兴就执行科学技术发展、创新创业及数字化转型任务与科学技术部领导举行工作会议。阅读全文
·4月22日，越南政府副总理胡国勇在政府驻地会见了随同韩国总统李在明对越进行国事访问的韩国副总理兼科学技术信息通信部部长裴庆勋。阅读全文
·4月23日上午，国会在会场上就《〈个人所得税法〉、〈增值税法〉、〈企业所得税法〉和〈特别消费税法〉若干条款修订补充法》草案进行讨论。
·4月22日上午，越南第十六届国会第一次会议在会场审议关于设立中央直辖市同奈市的项目。与会代表一致高度赞同这一主张，认为同奈拥有充足符合规定的各项条件和标准。
·4月22日下午，越南政府副总理胡国勇在政府驻地会见了来访的国际原子能机构（IAEA）副总干事米哈伊尔·丘达科夫。阅读全文
·4月20日至21日，第22届东盟—俄罗斯高官会（SOM）在俄罗斯联邦喀山市举行。来自东盟11个成员国及俄罗斯的外交部副部长、高级官员出席会议。越南外交部副部长、东盟-越南高官会代表团团长邓黄江率团参会。阅读全文
·4月21日下午，由越南文化、体育与旅游部副部长谢光东率领的工作代表团与庆和省人民委员会举行会议，就落实在该省开展的《打造与推广国家品牌——越南摄影之城》方案进行交谈。阅读全文
·4月22日下午，越共中央政治局委员、中央军委副书记、政府副总理兼国防部长潘文江大将在河内会见了亚美尼亚驻越南大使苏伦·巴格达萨良。阅读全文
·为满足越南与俄罗斯之间日益增长的出行需求，越南航空公司（Vietnam Airlines、越航）将自7月1日起增加河内至莫斯科航线班次。新增航班将根据市场变化灵活运营，确保越南与国际市场之间的航空互联互通。阅读全文
·通过人工智能（AI）的应用，越南铁路部门于4月22日宣布在电子售票系统中推行“灵活票价”功能，短途路线可享受高达35%的折扣。阅读全文
·澳大利亚农渔林业部近日在生物安全进口条件数据库（BICON）上正式更新了对越南新鲜柚子的进口条件。这一举措标志着该产品进入澳洲市场的谈判进程取得重大突破。越南农业与环境部种植及植物保护局表示，此项法律依据的落实，标志着双方已完成风险评估并就技术要求达成一致。这为越南新鲜柚子在不久的将来正式实现对澳实地出口铺平了道路。
·印度尼西亚当前在巩固粮食安全方面呈现出积极信号，预计到2026年6月，8种主要农产品将达到供应过剩的水平，从而在厄尔尼诺现象加剧气候风险的背景下继续实现粮食自给自足目标。阅读全文（完）