印尼预测2026年年中8种主要农产品达到供应过剩水平

越通社雅加达——印度尼西亚当前在巩固粮食安全方面呈现出积极信号，预计到2026年6月，8种主要农产品将达到供应过剩的水平，从而在厄尔尼诺现象加剧气候风险的背景下继续实现粮食自给自足目标。



越通社驻雅加达记者援引印尼国家粮食局（Bapanas）负责粮食供应和稳定事务副局长格杜特·阿斯达瓦（Ketut Astawa）的发表称，这一预测是基于评估粮食供需差距工具——2026年6月国家粮食平衡展望表作出的。



大米、玉米、食糖、甜椒、卡宴辣椒、鸡肉、蛋和红葱头8种主要农产品，在今年上半年供应量都将超过需求。具体而言，大米供应过剩约1580万吨。据悉，印尼政府大米储备到2025年底达350万吨，创下印尼独立以来最高水平。



除了实现自给自足外，印尼也对外出口部分农产品，其中红葱头和鸡肉已出口至新加坡和马来西亚。这一信号表明，印尼努力将自身角色从“消费大国”升级为区域供应方。



这一战略不仅有助于推进贸易平衡发展，还有助于提升印尼在东盟中的经济影响力。



印尼当局称，在气候变化加剧以及全球地缘政治局势动荡的背景下，提高农产品储备和产量将有助于减少对进口的依赖。然而，大蒜、大豆、牛肉和水牛肉等一些必需品仍需依赖进口，该国政府正努力减少这种依赖。（完）

越通社