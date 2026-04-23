第十六届国会第一次会议：审议个体工商户营业额纳税额度

越通社河内——在第十六届国会第一次会议上，4月23日上午，国会就《个人所得税法》、《增值税法》、《企业所得税法》和《特别消费税法》若干条款修订补充草案进行讨论。



草案按照不在法律中具体规定个体工商户、个人经营者个人所得税的营业额纳税额度和免征增值税的额度，而交由政府规定此额度的方向修改。同时，修订《企业所得税法》的内容，补充免征企业所得税的营业额水平，并交由政府规定此额度，以及根据第67/2025/QH15号《企业所得税法》第4条第15款授予的权限，详细规定免税事宜。



另一个重点内容是对电池电动车的税收政策。修订草案修改补充了关于24座以下电池驱动汽车特别消费税税率的规定，修订方是将现行政策适用期限延长至2030年底。



政府建议该法自通过之日起立即生效，其中关于个人所得税、增值税和企业所得税的规定将从2026年1月1日起追溯适用，以确保民众和企业在本财年内即可受益。



在上午的会议上，国会听取关于2027年国会监督计划草案的呈文。随后，国会就该内容进行讨论。



下午，国会在会场举行全体会议，表决通过若干法律、决议草案，包括：《信息获取法（修正案）》；《首都法（修正案）》、《户籍法（修正案）》；《公证法若干条款修改补充法》、《〈法律援助法〉若干条款修改补充法》、《竞赛奖励法若干条款修订补充法》、《信仰宗教法（修正案）》、国会关于加强预防和解决国际投资争端协调机制及特殊政策的决议、《越南社会主义共和国驻外代表机构法若干条款修改补充法》。



随后，国会将听取选民和人民向第十六届国会第一次会议提出的意见建议汇总报告、监督第十五届国会第十次会议收到的选民建议解决情况的报告，并在会场上就监督第十五届国会第十次会议收到的选民建议解决情况的结果进行讨论。（完）

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