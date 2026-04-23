越南外交部代表团向设在法国巴黎郊区蒙特勒公园的胡志明主席雕像敬献鲜花

越通社河内——据越通社驻巴黎记者报道，值此赴法国出席联合国教科文组织（UNESCO）执行局第224届会议之际，4月22日，越南外交部副部长吴黎文向设在法国巴黎郊区蒙特勒伊市（Montreuil）的蒙特罗公园的胡志明主席敬献鲜花。



吴黎文副部长强调了越法关系近期在多个领域上不断得到巩固与强劲发展。两国之间的全面战略伙伴关系在政治互信、有效合作以及和平与发展的共同价值基础上持续得到推动。其中，地方间合作被视为一大亮点，为深化两国人民之间的联系做出了贡献。



吴黎文副部长还明确指出，蒙特勒伊市不仅是与胡志明主席革命活动轨迹紧密相连的地方，更是越法持久友谊的生动象征。位于蒙特罗公园的胡志明主席塑像及“胡志明空间”见证了双方对共同历史价值的珍视，同时也助力向国际友人弘扬越南文化。



值此机会，外交部副部长对胡志明主席表达了深切的感恩之情，并强调了继续努力建设日益繁荣、幸福的越南国家的决心。他强调，越南将继续致力于推动越法全面战略伙伴关系向深度、务实和高效的方向迈进。（完）

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