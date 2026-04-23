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老挝边防部队司令部总部大楼落成暨移交仪式在万象举行

4月23日下午，越共中央委员、中央军委常委、越南人民军总参谋长、国防部副部长阮新疆大将与老挝人民革命党中央委员、国防部副部长、老挝人民军总参谋长赛查·库玛西斯上将在万象共同出席了老挝边防部队司令部总部大楼落成暨移交仪式。

老挝边防部队司令部总部大楼落成仪式。图自越通社
老挝边防部队司令部总部大楼落成仪式。图自越通社

越通社万象——越通社驻老挝记者报道，4月23日下午，越共中央委员、中央军委常委、越南人民军总参谋长、国防部副部长阮新疆大将与老挝人民革命党中央委员、国防部副部长、老挝人民军总参谋长赛查·库玛西斯（Saichay Kommasith）上将在万象共同出席了老挝边防部队司令部总部大楼落成暨移交仪式。

阮新疆大将在仪式上致辞表示，越南国防部希望该工程投入使用后，将为老挝边防部队司令部干部和战士创造更好的办公环境，为司令部有效向两国国防部及总参谋部领导人提供关于维护边界地区安全、秩序和社会安全工作的参谋意见做出重要贡献。

两国国防部和总参谋部将为两国边防部队继续加强合作创造最有利条件，致力于共同建设和平、友谊、稳定、可持续发展的越老边界线。

赛查·库玛西斯上将代表老挝国防部领导人感谢越南党、国家和国防部一直对老挝边防部队乃至老挝人民军在基础设施建设和提升任务执行质量方面所给予的关心、支持与帮助。

老挝边防部队司令部总部大楼于2024年开工，是两国国防部近年来合作开展的典范工程之一，是越老两国军队特殊关系的象征。

当天下午，阮新疆大将一行造访了隶属于越南军队电信工业集团（Viettel）的老挝星光电信公司（Star Telecom，简称Unitel）。

阮新疆大将在讲话中强调，越老伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接是两党、两国、两国军队和人民始终珍视、维护与发展的宝贵财富。在国际一体化背景下，将经济合作与国防、安全和对外相结合具有十分重要意义，有助于巩固与提升两国关系。

阮新疆大将要求Unitel今后不断创新，加大新技术的投资力度，确保市场份额第一的地位，将Unitel建设成为老挝领先的电信与数字服务企业。同时关注将经营活动与经济外交和国防外交紧密结合，努力完成由两国国防部赋予的任务，为维护与发展两国国防部乃至两国政府的团结友谊做出贡献。

经过16年的形成与发展，Unitel确立了老挝第一大电信运营商的地位，为老挝经济社会发展、社会保障并提升人民生活质量做出贡献，是老挝国家预算贡献最大的企业之一，是两国经济合作和特殊团结的典范。

特别是Unitel在确保边界地区通信联络，并有效服务于国防安全任务中发挥国防企业的作用，是老挝国家数字基础设施建设方面的关键力量。（完）

Unitel 5G服务业务正式开业。图自越通社

Unitel成为越老团结情谊和经济合作的典范

据越通社驻老挝记者报道，11月19日晚，越南军队电信工业集团（Viettel）与与老挝国防部旗下亚洲电信公司（Lao Asia Telecom ）的联营公司——Star Telecom公司（Unitel）隆重举行成立15周年庆典并开展题为“数字化转型，憧憬未来”的商业活动。

越通社
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