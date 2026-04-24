时政

十六届国会首次会议圆满成功 为整个任期开好局、起好步奠定了坚实基础

4月24日上午，在第十六届国会第一次会议闭幕后，国会秘书长、国会办公厅主任黎光孟在新闻中心主持召开新闻发布会，通报会议的成果。

十六届国会首次会议圆满成功 为整个任期开好局、起好步奠定了坚实基础。图片来源：越通社
十六届国会首次会议圆满成功 为整个任期开好局、起好步奠定了坚实基础。图片来源：越通社

越通社河内——4月24日上午，在第十六届国会第一次会议闭幕后，国会秘书长、国会办公厅主任黎光孟在新闻中心主持召开新闻发布会，通报会议的成果。

组织和人事工作准备周密、规范有序

在通报会议的初步成果时，国会办公厅副主任阮文显表示，在为期12天的第十六届国会第一次会议圆满成功，完成了全部既定内容和议程。

会议期间，国会审议并通过了9部法律、5项规范性决议；决定了经济社会、财政预算等方面的重要事项（其中包括2026—2030年五年规划、设立中央直辖同奈市等）；审议并通过了国会监督计划，成立2027年专题监督代表团；审议关于选民和人民向本次会议提出的意见建议汇总报告，以及关于第十五届国会第十次会议选民建议落实情况的监督报告，以及其他若干重要内容。

第十六届国会第一次会议圆满成功，标志着第十六届国会任期实现良好开局。会议成果充分体现了在会议筹备和组织方式上的责任担当、努力和改革决心，既严格遵守法律规定，又最大限度利用时间，提高会议质量和效率。主席团的组织协调主动、灵活、富有创新精神，既保持纪律和秩序，又营造了从任期初期即充满活力和民主氛围的议场环境。国会代表，特别是许多首次当选的代表，充分发挥责任感、智慧与热情，开展民主、坦诚的讨论与辩论，提出了许多深刻且高质量的意见，为完善各项议程内容和会议整体成功作出了重要贡献。

国会办公厅副主任阮文显强调，组织和人事工作是本次会议的重点内容，对整个任期国家机关运行质量和效率具有决定性意义。这项工作准备周密、推进规范，确保民主性，符合党的主张和法律规定，并获得国会代表的高度一致和广泛共识。

国会已审议通过18项有关人事的决议。在会议期间，国会常务委员会还审议通过了230项决议，其中包括16项关于民族委员会及各专门委员会成员数量和名单的决议。

出台的政策体现鲜明的改革精神

在立法工作方面，国会审议并通过了9部法律和5项规范性决议，及时将党的十四大决议以及中央委员会、政治局、书记处的有关结论制度化，以满足现实发展需要。所出台的政策体现了鲜明的改革与务实行动精神，着力完善各领域制度，解决国家发展过程中的瓶颈问题。

vnanet-quoc-hoi.jpg
国会办公厅副主任阮文显发表讲话。图片来源：越通社

国会审议通过的法律包括：《户籍法》；《〈公证法〉若干条款修改补充法》；《〈法律援助法〉若干条款修改补充法》；《〈竞赛奖励法〉若干条款修改补充法》；《首都法（修正案）》；《〈个人所得税法〉、〈增值税法〉、〈企业所得税法〉和〈特别消费税法〉若干条款修改补充法》；关于对汽油、柴油及航空燃料实施环境保护税、增值税和特别消费税若干规定的决议；《宗教信仰法（修正案）》等。

国会还审议通过了关于发展越南文化的决议；通过《信息获取法（修正案）》；《〈越南社会主义共和国驻外代表机构法〉若干条款修改补充法》；关于加强国际投资争端预防与解决效率的协调机制和特殊政策的决议；关于处理在2024年《土地法》生效前发生的土地违法行为以及解决长期积压项目困难问题的特殊机制和政策的决议。

此外，国会还通过了以下决议：经济社会发展五年（2026—2030年）规划；2026—2030年中期公共投资计划；2026—2030年国家五年财政计划及公共债务借还计划；关于补充2024年国家预算收入预算并批准2024年国家预算决算的决议；国会监督计划及成立2027年专题监督代表团的决议；设立中央直辖同奈市的决议；第十六届国会第一次会议的决议等。

同时，国会还审议和讨论了涉及经济社会发展、国家预算、实行节约反浪费、性别平等国家目标计划实施情况等领域的报告。此外，在本次会议期间，国会常务委员会还就落实越共中央政治局关于第十六届国会立法方向结论的实施计划向国会代表书面征求意见。（完）

越通社
#第十六届国会 #第一次会议 #国会 #国会秘书长 #国会办公厅主任 #黎光孟 #新闻中心 #新闻发布会，通报会议的成果。 越南
关注 VietnamPlus

国会选举

相关新闻

更多

越通社副社长阮俊雄（左）与新华社副总编辑任卫东。图自越通社

越通社与新华社加强数字化转型及技术应用合作

4月20日至24日，由越通社党委副书记、副社长阮俊雄率领的越通社代表团对中国新华社及部分中国新闻机构进行了访问和工作座谈，旨在就新时代新闻传媒领域的数字化转型、技术应用、人工智能、信息交流等方面加强合作。

双方举行会谈。图自越通社

越柬配合将22具在柬牺牲的越南烈士遗骸迎回祖国

4月22日至23日，在柬埔寨王国蒙多基里省（Mondulkiri）森莫诺隆市（Senmonorom），越南得乐省515指导委员会与蒙多基里省专责委员会举行会谈，就接收并遣送在柬历次战争时期牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸归国事宜进行讨论。此次搜寻和归集工作主要针对2025-2026年旱季期间搜集到的烈士遗骸。

数字化转型：从党的主张到外国人的实际体验

数字化转型：从党的主张到外国人的实际体验

从居留登记、电子身份认证到线上行政手续办理，许多在越南生活的外国人正亲身感受到数字政府带来的变化。这些体验在一定程度上体现了第57号决议的精神——以人民和企业为中心，创新运行与服务方式，正逐步走进现实生活。

胡志明市人民委员会副主席裴明盛与荷兰驻胡志明市总领事拉伊莎·马尔托。图自越通社

胡志明市愿与荷兰伙伴推动合作关系行稳致远

胡志明市希望并愿意推动与荷兰各伙伴之间的友好合作关系不断走深走实，行稳致远，为越荷全面伙伴关系作出切实贡献。这是胡志明市人民委员会副主席裴明盛23日晚在胡志明市举行的荷兰王国国庆日（4月27日）与荷兰国王威廉-亚历山大生日（1967年4月27日—2026年4月27日）庆祝活动上所强调的内容。

爱沙尼亚外交部长马古斯·察赫克纳在招待会上发表讲话。图自越通社

为越南与爱沙尼亚长期合作创造平台

在访问胡志明市期间，4月23日晚，爱沙尼亚外交部长马古斯·察赫克纳（Margus Tsahkna）主持了由爱沙尼亚外交部举办的招待会，会见亚洲地区爱沙尼亚名誉领事代表团。

老挝边防部队司令部总部大楼落成仪式。图自越通社

老挝边防部队司令部总部大楼落成暨移交仪式在万象举行

4月23日下午，越共中央委员、中央军委常委、越南人民军总参谋长、国防部副部长阮新疆大将与老挝人民革命党中央委员、国防部副部长、老挝人民军总参谋长赛查·库玛西斯上将在万象共同出席了老挝边防部队司令部总部大楼落成暨移交仪式。

越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀。图自越通社

第十六届国会第一次会议：98.6%选民建议得到解决

国会民愿与监督委员会主任黎氏娥明确指出，通过选民接待活动，共汇总了1256条建议转交主管机关处理。迄今，已有1238条建议得到解决和答复，占98.6%。其中，国会及国会所属机关已答复全部建议；政府及中央各部委解决和答复了1200条建议中的1182条。

越南国会主席陈青敏会见韩国总统李在明。图自越通社

越南国会主席陈青敏会见韩国总统李在明

陈青敏高度评价李在明一行对越南进行国事访问的意义和双方所签署的重要合作文件，并重申，越南国会支持并认真监督与促进这些协议的落实，以提高双边合作效率。