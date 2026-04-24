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黎明兴总理：以公共投资到位率考核首长履职情况

越南政府总理黎明兴24日上午主持召开全国促进2026年公共投资资本分配与拨付工作会议。

越南政府总理黎明兴发表讲话。图自越通社
越南政府总理黎明兴发表讲话。图自越通社

越通社河内——越南政府总理黎明兴24日上午主持召开全国促进2026年公共投资资本分配与拨付工作会议。黎明兴总理在会上发表指导性讲话时强调，坚决杜绝“撒胡椒面”式的分散投资，建立项目社会经济效益评估机制，强化“一把手”第一责任人责任，确保全年公共投资拨付率达到100%，有力支撑两位数增长目标的实现。

据财政部报告，截至2026年4月15日，全国公共投资拨付额已超127.39万亿越盾，完成总理下达计划任务的12.6%。黎明兴总理对拨付进度高于全国平均水平的部委和地方予以表彰，同时对拨付进度迟缓的单位提出严厉批评。

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越南政府总理黎明兴发表讲话。图自越通社

黎明兴总理明确指出，公共投资拨付成效是考核评价各级领导干部能力水平的核心指标之一。他要求进一步发挥各部门、单位和地方第一责任人的带头作用，坚决对公共投资管理和使用过程中的违规违纪及消极行为依法依规进行严肃处理。

黎明兴总理指示须进一步做好投资准备工作，精选必要性强、效益高、符合规划及资金平衡能力的投资项目；强化全流程管控，确保从项目储备、资金申请、计划制定、资金分配到监督评估的各个环节均做到严谨规范；同时要求各级领导主动作为，深入一线调研，以确保及时发现并化解项目推进过程中的“瓶颈”问题。

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会议现场。图自越通社

黎明兴总理强调，各部门、各地方特别是“一把手”必须将公共投资拨付视为2026年首要的政治任务；要强化领导、统筹协调，以更大决心、更实举措推动公共投资拨付取得显著突破，力争完成100%年度计划，为实现国民经济两位数增长注入强劲动力。（完）

越通社
#越南政府总理黎明兴 #公共投资 #资本分配 #拨付
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