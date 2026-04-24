越通社河内——越南第十六届国会第一次会议4月24日上午在国会大厦圆满闭幕。



越南国会主席陈青敏在致闭幕词时表示，经过长达12天的紧张、严肃、高度负责的工作，越南第十六届国会第一次会议已完成全部既定议程和内容。他指出，在第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表换届选举结束后的短时间内，本次会议已完成多项重要任务，即健全国家机构，依法选举产生国家高级领导职务；及时将多项主张、政策制度化、法律化，以落实越共十四大决议；同时明确了经济社会发展，国防安全保障、对外工作任务，其中包括多项紧迫而重要的任务。



国会已完成了重要任务，就国家机关组织架构进行审议并做出决定，选举并批准了39名国家机关高级人事。国会还以极高赞成票率选举产生了国家主席、国会主席和政府总理。



国会累计通过了9部法律和31项决议，其中多项法律和决议以100%的赞成率满票获得通过，为及时将越共十四大决议以及越共中央委员会、政治局、书记处的各项决议和结论制度化、法律化作出了重要贡献。



闭幕式场景。图自越通社

本次会议出台的政策既彰显创新精神和果断行动，以破解发展中的瓶颈问题，又确保基础性和长远性，及时回应现实需求，促进分级放权，强化责任担当；同时建立具有针对性的特殊机制和政策，以有效处理长期停滞的项目，激活存量资源潜力，赋能经济社会发展。特别是，对相关税种进行及时、灵活的调整，彰显了在财政政策调控方面的主动性和果断性，有力支持企业和民众渡过难关。



国会已投入大量的时间精力就2026—2030年阶段经济社会发展五年计划、国家财政计划、公共债务借还计划、中期公共投资计划进行深入讨论并做出决定。在此基础上，国会提出了一系列配套且可行的解决方案，以稳定宏观经济大盘、控制通货膨胀、经济各大指标保持在合理区间，并从任期伊始注入增长动力，从而为实现“两位数”增长目标作出重要贡献等。



与此同时，国会还决定设立同奈市，国家选举委员会做第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表换届选举总结报告，确认了国会代表资格，做选民和人民意见和建议的汇总报告，审议选民建议处理情况的监督结果，通过了2027年国会监督工作计划，并审议厉行节约与反浪费工作情况报告以及其他多份重要报告。



在上述已获国会通过的各项内容基础上，国会建议政府、国会各机关以及有关机构、组织和各地方，在会议结束后立即有效地执行已通过的法律和决议；尽快颁布实施细则和指导文件，避免出现法律空白，不得延误执行进度，推动国会各项决策落到实处并取得实效等。



会议结束后，国会代表将开展接待选民活动，向选民通报会议成果、精神和氛围，并认真、全面地听取选民和人民群众的意见。



*此前，在闭幕式上，参会的全部477名代表表决通过了第十六届国会第一次会议决议。（完）

