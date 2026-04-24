越南第十六届国会第一次会议：通过2026-2030年经济社会发展计划的决议

越通社河内——4月24日上午，越南第十六届国会第一次会议表决通过了关于2026-2030年阶段的经济社会发展计划、国家财政及公债借还计划以及中期公共投资计划三项决议。



国会以全票通过了《2026-2030年经济社会发展计划决议》。决议确立了实现国家快速可持续发展的总体目标，力争年均GDP增速达到10%以上，同时保持宏观经济稳定、控制通胀并保障各大指标在合理区间运行。越南致力于到2030年成为拥有现代工业、中等偏上收入的发展中国家，并跻身全球GDP规模前30强经济体。为实现这一愿景，该计划将重点构建现代发展制度、同步的基础设施网络；提升科技创新及人力资源质量；全面促进人文发展；保护环境并确保国防安全。



在工业领域，工业生产指数年均增速预计达11-12%，关键产业本地化率达40-45%，工业竞争力指数保持在东盟前三。其他目标包括：加工制造业占GDP比重达28%，货物进口额增长12-13%，营商环境进入全球前30强，接待国际游客量达4500-5000万人次。在社会领域，目标平均预期寿命达75.5岁，人类发展指数（HDI）达0.8，年均贫困率降低1-1.5个百分点。



主要任务和解决方案包括：· 完善竞争性发展体制，推进各行业领域结构重组，实现供应链多元化，并疏通融资渠道；一贯执行独立、自主、自强、和平、友好、合作与发展以及多边化、多样化的多边外交政策；创新执行治理模式，旨在实现“两位数”的经济增长目标。



*同日，国会一致通过了《2026-2030年国家财政及公债借还计划决议》。其总体目标是构建高效、透明、可持续的国家财政体系。主要指标包括：国家预算总收入力争达16.4万亿越盾，预算动员率年均达GDP的18%，国内收入占比约87-88%。预算总支出预计约为21.2万亿越盾，平均财政赤字率控制在GDP的5%左右，确保公债安全性处于警戒线以内并保持宏观经济稳定。



此外，国会还以全票通过了《2026-2030年中期公共投资计划决议》。该决议旨在提高公共投资效率，吸引全社会资源。公共投资被确定为完善战略性基础设施、服务经济社会发展、确保国防安全的主要增长动力。具体指标要求公共投资占全社会总投资比重维持在20-22%，预算内投资支出占预算总支出的40%，力争公共投资资金到位率达95%以上。国家预算中的公共投资资金将坚持重点投放，项目数量较上一阶段将减少至少30%，以消除投资分散现象。（完）

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