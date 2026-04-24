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得乐省各民族同胞看病就医负担显著减轻

越南国会通过了关于若干保护和照顾人民健康、提升人民健康水平的突破性机制政策的决议。其中，自2026年起全民定期免费体检并于2030年基本实现免基本住院费的主张，让得乐省人民寄予厚望。这被认为是一个重要转折点，具有深刻的人文关怀，尤其对于困难群体而言。

格邓乡卫生院医生为病人看病。图自越通社
格邓乡卫生院医生为病人看病。图自越通社

越通社得乐——越南国会通过了关于若干保护和照顾人民健康、提升人民健康水平的突破性机制政策的决议。其中，自2026年起全民定期免费体检并于2030年基本实现免基本住院费的主张，让得乐省人民寄予厚望。这被认为是一个重要转折点，具有深刻的人文关怀，尤其对于困难群体而言。

当听到定期免费体检的消息时，居包乡卿村的赫妲妮难掩喜悦之情。赫妲妮表示，她本人经常生病，需要到卫生院检查和拿药。因此，定期免费体检的政策帮助她及早发现疾病并减轻了家庭开支。

经常到乡卫生院治疗高血压和眩晕症的居包乡赫业妮，在得知到2030年人民将获得基本免费住院费时非常高兴。她生活在偏远地区，经济条件仍很困难，她认为这项政策将极大地减轻贫困群众看病就医的经济负担。

不仅是人民群众，得乐省基层的医务人员也对这项新政策感到欣喜。据医务人员称，这将成为他们安心工作的巨大动力，有助于建设公平的医疗体系，更好地满足人民群众的初级保健需求。

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居普乡居民到卫生院看病。图自越通社

居普乡卫生院副院长赫月妮医生表示，该地方属于第三类乡，有超过2.7万人口，其中75%以上是少数民族同胞。卫生院还缺乏许多设备，如超声、化验、X光机；人力资源也只有一名全科医生。因此，卫生院希望在设备、设施和专业培训方面获得更多支持。

格邓乡卫生院负责人丁有方医生表示，该站服务于19个村寨、5500多人口，其中近80%是少数民族同胞。同胞们的风俗和生活习惯仍有很大影响，因此宣传工作一直是一项繁重的任务。该卫生院现有8名医务人员，包括1名医生和4名医师。

据得乐省卫生厅称，过去一段时间，各医疗机构看病就医工作逐步得到提升。2020年，全省医疗机构接诊超过180万人次，住院治疗超过21万人次；到2024年，医疗机构接诊超过370万人次，住院治疗近44万人次（增长约2倍）。今后，省卫生厅决心大力革新，努力完成既定决议，特别是提高保护人民健康的质量，建设得乐省卫生事业日益发展，满足新形势下的要求。（完）

越通社
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