2026年军民共庆高棉族传统新年：军民鱼水情深促团结

越通社河内 ——芹苴市人民委员会副主席阮文启在23日举行的2026年军民共庆高棉族传统新年活动总结会议上表示，2026年军民共庆高棉族传统新年活动由该市武装力量与各厅局、团体及4个乡坊联合举办，取得良好成效。活动内容新额、丰富，贴近人民群众和高棉族同胞的实际生活。



阮文启表示，庆祝高棉族传统新年的各项活动有助于加强军民鱼水情，增强民族凝聚力，巩固人民对党、国家及地方党委和政府的信任，不断加强建设坚强的政治基础，巩固国防安全。



阮文启强调，庆祝高棉族传统新年的“军民节”是一个综合性、全面性的模式，内容丰富，形式多样，既组织娱乐活动，又关心建设物质基础设施，改善当地高棉族同胞的生活。这体现了党和国家针对民族、宗教同胞的政策工作的正确指导方针，有助于与党委和政府共同排忧解难，为人民带来温饱幸福的生活，逐步改变高棉族同胞的农村面貌。

芹苴市人民委员会副主席阮文启在会上发表讲话。图自越通社

芹苴市军事指挥部政委范玉光大校表示，2026年该市通过多项切实活动心系高棉族同胞。这也是六年来，芹苴市首次成功举办最具意义的一次军民共庆高棉族传统新年活动，总经费超过180亿越盾（来自财政预算和社会化资源）。



在此期间，众多切实的工程项目也陆续展开，例如为贫困、相对贫困及住房困难家庭新建238间“大团结”房，向高棉族南宗佛教寺庙、政策对象家庭、贫困、相对贫困的高棉族同胞赠送慰问品等。



值此机会，组委会向18个集体和23名个人颁发了芹苴市人民委员会主席的奖状，以表彰他们在当地各项活动中的突出表现。芹苴市军事指挥部也向10个集体和31名个人颁发了奖状。（完）