2025年越南红十字会为受灾群众援助超1.2万亿越盾

越通社河内——4月24日，越南红十字会中央委员会在河内召开2026年灾害预防与应对会议，旨在总结2025年工作，并在自然灾害风险日益恶劣的背景下提出今后重点工作任务和方向。



会议以线上线下相结合形式举行，来自中央各部委、国家管理机构、国际组织、发展伙伴以及各省市红十字会的200名代表出席。



会上，越南红十字会中央委员会宣布启动由英国红十字会资助的“增强气候变化适应能力”项目，同时发起响应2026年国家防灾周的号召。



越南红十字会中央委员会副主席武清流表示，预计2026年自然灾害形势仍将潜藏诸多风险，特别是可能出现强台风甚至超强台风，以及高温、干旱和海水入侵加剧。这一现实要求必须创新思维、提升能力，积极主动开展防灾减灾工作。



今后越南红十字会将从被动应对转向基于预报的主动预防和及早行动。促进将科技和数字化转型应用于灾害风险管理工作中。与此同时，发展适应气候变化的模式，推广基于自然的解决方案，并从紧急救助转向可持续生计支持。



2025年，越南红十字会在防灾减灾工作中发挥核心作用。截至2025年底，灾害应对网络得到巩固，包括5名区域级专家、59名国家级应急队员、47支省级队伍（1175名队员）和431支基层队伍（10775名队员）。越南红十字会共接受近520亿越盾的国际援助，用于开展紧急救援活动，同时提高了资源协调效率。



全年防灾减灾和人道主义援助活动总值超过1.2万亿越盾，帮助超过51.3万人次受影响群众。其中，紧急救助超过1530亿越盾，援助了22个省市超过3.5万户家庭。生计、住房、清洁水和环境卫生项目稳步推进，帮助灾后群众稳定生活。（完）

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