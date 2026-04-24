社会

确保行政审批与协调处理系统在2026年4月顺畅运行

越南政府副总理范氏清茶于4月23日签署了关于确保政审批与在线公共服务互联互通和同步、高效、不中断地运行的第33号公文，其中责成公安部抓紧完成国家公共服务门户网站和行政审批与协调处理系统，确保本月内稳定、顺畅投入运行。

附图。图自政府门户网站
附图。图自政府门户网站

越通社河内——越南政府副总理范氏清茶于4月23日签署了关于确保政审批与在线公共服务互联互通和同步、高效、不中断地运行的第33号公文，其中责成公安部抓紧完成国家公共服务门户网站和行政审批与协调处理系统，确保本月内稳定、顺畅投入运行。

根据公文，落实科技发展、创新创意和数字化转型中央指导委员会和政府关于按集中模式提供在线公共服务的指示，截至4月22日，17个部、部级机构中已有13个完成按集中模式的部级行政审批处理信息系统的建设和培训部署。然而，这项工作仍存在一定的局限，影响了省、乡级行政审批流程和在线公共服务质量。

为确保行政审批和在线公共服务通畅、高效，满足中央指导委员会、政府及政府总理的要求，政府总理要求各位部长、部级机构负责人以及各省、市人民委员会主席立即集中部署若干重点任务。

科技部牵头，与公安部配合，审查、评估部级、省级行政审批信息系统架构部署的路线图和解决方案，在5月15日前向政府总理报告。同时，抓紧提请政府颁布实施《数字化转型法》及相关实施细则的法令，于2026年6月内完成。

公安部在2026年5月15日前呈请总理颁布国家公共服务门户网站的管理、运营、开发规章；同时与科技部、司法部配合，指导各地部署省级行政审批信息系统，确保在2026年4月内顺畅运行。

司法部牵头审查、汇总各地在实施一门式、互联互通一门式机制办理行政审批流程中遇到的困难和障碍，在2026年5月10日前向政府总理报告。

各部委抓紧解决系统不足，在集中式系统上公开100%的行政审批和在线公共服务，并按规定完成各国家数据库的建设，服务于简化行政审批流程。同时，大力推进各系统之间的数据连接与共享，确保行政审批流程顺利、同步进行。

各省、直辖市人民委员会与各部委配合，按规定配置行政审批流程，对特殊流程继续维持省级系统；实施一门式、互联互通一门式机制，确保行政审批流程在省级范围内不受行政地界的限制。

政府总理要求各部委和地方加强指导，确保行政审批和在线公共服务同步、高效、不中断进行，为民众和企业带来切实利益。（完）

越通社
#越南 #行政审批与协调处理系统 #范氏清茶 #第57号决议 越南
关注 VietnamPlus

从决议到实践

数字化转型

相关新闻

附图。图自越通社

胡志明市力争将行政手续办理时间缩短50%

胡志明市人民委员会目前正集中推进有关部署落实2026年全市行政审批制度改革与行政手续管控工作的第60号计划（60/KH-UBND）。此举旨在具体落实政府及政府总理交办的各项目标任务，同时加快国家行政管理活动中的数字化转型进程。

更多

组委会向18个集体和23名个人颁发了芹苴市人民委员会主席的奖状，以表彰他们在当地各项活动中的突出表现。图自越通社

2026年军民共庆高棉族传统新年：军民鱼水情深促团结

芹苴市人民委员会副主席阮文启在23日举行的2026年军民共庆高棉族传统新年活动总结会议上表示，2026年军民共庆高棉族传统新年活动由该市武装力量与各厅局、团体及4个乡坊联合举办，取得良好成效。活动内容新额、丰富，贴近人民群众和高棉族同胞的实际生活。

格邓乡卫生院医生为病人看病。图自越通社

得乐省各民族同胞看病就医负担显著减轻

越南国会通过了关于若干保护和照顾人民健康、提升人民健康水平的突破性机制政策的决议。其中，自2026年起全民定期免费体检并于2030年基本实现免基本住院费的主张，让得乐省人民寄予厚望。这被认为是一个重要转折点，具有深刻的人文关怀，尤其对于困难群体而言。

石氏发咖迪老师应用数字化技术，创新教学方法，为西宁边境地区的学生教授高棉语。图自越通社

西宁省开展少数民族语言教学工作 重点教授高棉语和占语

西宁省正逐步提高教授少数民族语言的效果，工作重点是高棉语和占语。通过同步实施教学计划、发展教师队伍以及加强教学条件，该地方不仅满足了学生的学习需求，还有助于从学龄阶段就开始保护、传播和弘扬民族文化特色。

高山区残疾儿童的特殊课堂

高山区残疾儿童的特殊课堂

昆嵩社会工作中心教学点（隶属于广义省光中小学）是广义省西部各乡、坊40名残疾学生的就读之地。凭借无尽的爱心，这里的各位女教师如同"慈母"，愿意陪伴学生，帮助她们克服逆境。

宣光省启动了“无偿献血”活动，响应2026年人道主义月计划。图自越通社

2026年“人道主义月”计划：力争筹集5000亿越盾

2026年“人道主义月”期间，越南红十字会设定了至少筹集5000亿越盾的目标，用于在全国范围内开展各项人道主义活动。该信息于4月23日在河内举行的记者会上公布。此次活动的主题为“80周年——为社区而行的仁爱之旅”，旨在全国范围内推行人道主义活动，重点是提升该计划的持续性、透明度和有效性。

越南传统产品在日本慈善义卖活动上绽放光彩。图自越通社

越南传统产品在日本慈善义卖活动上绽放光彩

4月22日，越南驻日本大使馆妇女协会参加了由日本亚洲妇女友好会（ALFS）在东京举行的慈善义卖活动。越南展位展出了来自国内多个地方的丰富商品，为向国际友人和当地民众推广传统产品做出了贡献。

清化省山区群众的有效出路

清化省山区群众的有效出路

近年来，清化省许多山区乡村的农村面貌正逐渐发生着更加积极的转变。从那些地处偏远、房屋简陋、民众生活主要依赖靠天吃饭的旱田耕作的村寨，如今已出现越来越多坚固的房屋、整洁的村路巷弄，人民生活较前更加温饱。促成这一变化的重要因素之一，是将越南公民送往国外务工的计划，正在为山区群众开辟一条有效、可持续的出路。

国会民族委员会工作代表团看望并致以高棉族传统新年祝福。图自越通社

民族政策为高棉族同胞地区可持续发展注入动力

近年来，永隆省同步、有效落实各项民族政策，推动该省少数民族地区面貌发生显著变化。各族群众的物质和精神生活水平不断提高，对党和国家方针政策的信心进一步增强，为推动可持续发展和维护民族大团结注入了动力。

人民在莱州省公共行政服务中心扫描二维码办理行政手续。图自越通社

科学技术助力莱州省实现快速、可持续发展

在实施越共中央政治局关于推动科技、创新与国家数字化转型突破性发展的第57号决议（57-NQ/TW）一年多后，莱州省在各方面取得了显著成效，尤其是在行政改革领域——这一被视为衡量数字化转型成效的重要指标。

图片作品《光荣永远属于人民》获一等奖。图自越通社

2025年越通社新闻奖：在数字时代激发担当精神与创新渴望

2025年标志着国家许多重大历史事件的里程碑，同时，面对来自社交网络和数字平台日益激烈的竞争压力，也对主流新闻媒体提出了深刻革新的要求。在此背景下，2025年越南通讯社新闻奖描绘了一幅关于越通社新闻工作者队伍革新努力、担当精神和突破渴望的全面图景。