确保行政审批与协调处理系统在2026年4月顺畅运行

越通社河内——越南政府副总理范氏清茶于4月23日签署了关于确保政审批与在线公共服务互联互通和同步、高效、不中断地运行的第33号公文，其中责成公安部抓紧完成国家公共服务门户网站和行政审批与协调处理系统，确保本月内稳定、顺畅投入运行。



根据公文，落实科技发展、创新创意和数字化转型中央指导委员会和政府关于按集中模式提供在线公共服务的指示，截至4月22日，17个部、部级机构中已有13个完成按集中模式的部级行政审批处理信息系统的建设和培训部署。然而，这项工作仍存在一定的局限，影响了省、乡级行政审批流程和在线公共服务质量。



为确保行政审批和在线公共服务通畅、高效，满足中央指导委员会、政府及政府总理的要求，政府总理要求各位部长、部级机构负责人以及各省、市人民委员会主席立即集中部署若干重点任务。



科技部牵头，与公安部配合，审查、评估部级、省级行政审批信息系统架构部署的路线图和解决方案，在5月15日前向政府总理报告。同时，抓紧提请政府颁布实施《数字化转型法》及相关实施细则的法令，于2026年6月内完成。



公安部在2026年5月15日前呈请总理颁布国家公共服务门户网站的管理、运营、开发规章；同时与科技部、司法部配合，指导各地部署省级行政审批信息系统，确保在2026年4月内顺畅运行。



司法部牵头审查、汇总各地在实施一门式、互联互通一门式机制办理行政审批流程中遇到的困难和障碍，在2026年5月10日前向政府总理报告。



各部委抓紧解决系统不足，在集中式系统上公开100%的行政审批和在线公共服务，并按规定完成各国家数据库的建设，服务于简化行政审批流程。同时，大力推进各系统之间的数据连接与共享，确保行政审批流程顺利、同步进行。



各省、直辖市人民委员会与各部委配合，按规定配置行政审批流程，对特殊流程继续维持省级系统；实施一门式、互联互通一门式机制，确保行政审批流程在省级范围内不受行政地界的限制。



政府总理要求各部委和地方加强指导，确保行政审批和在线公共服务同步、高效、不中断进行，为民众和企业带来切实利益。（完）

越通社