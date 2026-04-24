☀️越通社早安咖啡（2026.4.24）

4月24日，第十六届国会第一次会议进入最后一个工作日。图自越通社

越通社河内——在第十六届国会第一次会议的最后一个工作日（4月24日），国会召开全体会议，表决通过多项重要法律和决议。



·4月23日，越南政府总理黎明兴在河内会见了从4月21日至24日对越南进行国事访问的韩国总统李在明（Lee Jae Myung）。当天下午，黎明兴与李在明共同出席主题为“提升工业、投资与科技合作伙伴关系”的越韩经济论坛和越韩经济、贸易、投资合作圆桌座谈会。 全文



·越南国会主席陈青敏23日在国会大厦会见了来访的韩国总统李在明。陈青敏高度评价李在明一行对越南进行国事访问的意义和双方所签署的重要合作文件，并重申，越南国会支持并认真监督与促进这些协议的落实，以提高双边合作效率。全文



·23日下午，越南外交部发言人范秋姮在外交部例行记者会上回答了记者关于在日本发布地震与海啸灾害预警背景下越南开展的领事保护工作的提问。全文



·在4月23日下午举行的越南外交部例行记者会上，越南外交部发言人范秋姮就越共中央总书记、国家主席苏林访华成果回答了记者提问。范秋姮表示，苏林总书记、国家主席于4月14日至17日对中国进行的国事访问，是国家领导班子健全后的首次出访。双方确定这是2026年越中关系最重要的外交活动。在政治方面，双方体现了高度政治互信，并希望将双边关系推向新高度。 全文

·4月23日下午，出席第十六届国会第一次会议的492名代表中的488名已表决通过了《户籍法（修正案）》。在国会表决通过之前，司法部部长黄青松作了关于该法案说明、意见采纳与梳理情况的报告。吸收采纳国会代表的意见，政府已补充推出在全国范围内统一以“主动办”模式进行出生登记和死亡登记的路线图，最迟于2031年1月1日起实施。

越南政府总理黎明兴（右）与韩国总统李在明（左）。图自越通社

·4月23日，在韩国总统李在明偕夫人对越南进行国事访问的间隙，韩国总统夫人金惠京在河内西湖乐天购物中心（Lotte Mall ）出席了2026年韩国文化旅游节活动。该活动内容丰富多彩，吸引了数百人参与，旨在促进越韩两国文化与旅游交流。



·4月23日，在韩国总统李在明对越南进行国事访问期间，韩国总统夫人金惠京与越共中央总书记、国家主席苏林夫人吴芳璃一同参观了越南民族学博物馆。



·4月23日下午，在外交部例行记者会上，回答记者关于在当前中东局势持续复杂多变的背景下越南为确保燃料供应所采取措施的提问时，越南外交部发言人范秋姮表示，越南政府一直主动同步实施多项解决方案，旨在确保国家能源安全，绝不让民众生产生活出现燃料短缺状况。



·越通社驻老挝记者报道，4月23日下午，越共中央委员、中央军委常委、越南人民军总参谋长、国防部副部长阮新疆大将与老挝人民革命党中央委员、国防部副部长、老挝人民军总参谋长赛查·库玛西斯（Saichay Kommasith）上将在万象共同出席了老挝边防部队司令部总部大楼落成暨移交仪式。



·22日晚，2026年雄王展销会在富寿省越池坊雄王广场正式开幕，吸引了众多代表、企业及民众参加。本届雄王展销会为期7天，从2026年4月22日至4月28日（即丙午年三月初六至十二），是服务民众参加2026年雄王祭祖日-雄王节暨祖地文化旅游周的重要活动。

·越南的探险旅游正迅速发展。当今年轻人和和国际游客对徒步旅行、洞穴探险、皮划艇和滑翔伞等各种探险旅游活动的兴趣日益高涨。在这些充满激情与探索的旅程背后，仍然面临管理和安全方面的风险。因此，国家技术标准 TCVN 14602:2026 - ISO 3021:2023 的发布被视为一项重要进展，旨在推进探险旅游活动，尤其是徒步旅行和高风险徒步活动的规范化和标准化。

越南的探险旅游正迅速发展。图自越通社

·4月23日，国会在大会堂举行会议，讨论关于解决第十五届国会第十次会议选民建议的监督结果。

·4月23日，由胡志明市旅游协会与越南饮食保护与发展研究中心联合举办题为：“越南面包：世界美食价值传播五洲”的2026年第四届越南面包节在胡志明市黎文八公园正式对公众和游客开放。



·在对胡志明市进行工作访问期间，4月23日晚，爱沙尼亚外交部长马古斯·察赫克纳（Margus Tsahkna）主持了由爱沙尼亚外交部举办的招待会，会见亚洲地区爱沙尼亚名誉领事代表团。



·胡志明市希望并愿意推动与荷兰各伙伴之间的友好合作关系，使其不断走深走实，行稳致远，为越荷全面伙伴关系作出切实贡献。这是胡志明市人民委员会副主席裴明盛23日晚在胡志明市举行的荷兰王国国庆日（4月27日）与荷兰国王威廉-亚历山大生日（1967 年 4 月 27 日 - 2026 年 4 月 27 日）庆祝活动上所强调的内容。



·4月22日至23日，在柬埔寨王国蒙多基里省（Mondulkiri）森莫诺隆市（Senmonorom），越南得乐省烈士遗骸收迁指导委员会（515号指委会）与蒙多基里省专责委员会举行会谈。（完）