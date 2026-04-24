经济

AMRO：在全球不确定性背景下越南经济保持强劲增长势头

东盟与中日韩宏观经济研究办公室（简称AMRO）于4月24日发布关于越南经济前景的新闻公报，其中强调，在世界局势动荡不安的背景下，越南经济仍保持强劲增长势头。

越南Bandai公司加工产品装配线。图自越通社
越南Bandai公司加工产品装配线。图自越通社

越通社河内——东盟与中日韩宏观经济研究办公室（简称AMRO）于4月24日发布关于越南经济前景的新闻公报，其中强调，在世界局势动荡不安的背景下，越南经济仍保持强劲增长势头。

AMRO指出，尽管全球不确定性持续存在，但越南经济仍展现出显著的复苏能力。

经济发展与前景

首席经济学家Anthony Tan评价称：“经历一年的卓越增长后，预计越南经济在2026-2027年期间的增长率将达到约7.2%。在增值税减免延期及公共基础设施投资计划等政策支持下，国内需求预计将保持稳定。” 据AMRO观察，越南通胀目前得到有效抑制，维持在4.5%的目标水平以下。然而，自2月28日以来中东紧张局势升级推高了全球能源价格，引起越南燃料零售价格在2026年3月初大幅上涨。信贷持续增长和公共支出增加预计也将加剧价格压力。

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胡志明市海港系统吉莱港的货物装卸活动。图自越通社

在对外平衡方面，得益于稳定的商品出口和强劲增长的侨汇， 2025年越南的经常项目盈余保持在高位。

越南正面临日益严峻的风险环境。能源价格长期高企可能通过加剧通胀压力和削弱内需，对增长产生显著影响。此外，越南的增长模式日益易受贸易紧张局势加剧的影响。

政策优先方向

越南短期宏观财务状况需要审慎有效的协调政策，以确保增长稳定，缓解新出现的风险。财政政策应优先向受能源价格上涨影响的脆弱行业提供支持。

另外，须缩减宽松的货币政策，同时密切监测流动性和外汇状况，加强宏观监督活动。

从长期来看，政策议程应聚焦三大优先事项，包括加快国内产业升级；强化政策框架；推动金融行业与资本市场改革。（完）

越通社
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