经济

墨西哥重新将两家越南钢铁企业列入进口管控体系合格名单

墨西哥经济部（SE）更新了合格钢铁工厂名单，其中将两家越南钢铁企业在被移出该国进口管控体系近一年后重新列入名单。这一举措有助于在该拉美国家加强对进口钢铁原产地及技术标准监管的背景下，部分恢复两国之间的钢铁贸易流通。

附图 图自越通社
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越通社墨西哥——墨西哥经济部（SE）更新了合格钢铁工厂名单，其中将两家越南钢铁企业在被移出该国进口管控体系近一年后重新列入名单。

据越通社驻墨西哥记者援引越南驻墨西哥商务处的消息称，墨西哥经济部的这一举措有助于在该拉美国家加强对进口钢铁原产地及技术标准监管的背景下，部分恢复两国之间的钢铁贸易流通。

此前，自2025年5月起，由于行政和技术审查要求，所有越南钢铁企业均被墨西哥方面从合格工厂名单中移除，导致对该市场的钢铁出口活动受到明显中断。越南钢铁协会数据显示，墨西哥是越南钢铁在拉美地区的重要市场之一，尤其是在冷轧钢、镀层钢和建筑用钢等产品领域。

越南驻墨西哥商务处认为，此次两家企业重返合格名单，是两国主管部门持续沟通协调的成果，同时也得益于企业在完善技术资料、证明原材料来源及生产流程符合墨方要求方面所作出的努力。相关工作通过技术和外交两个渠道同步推进，从而逐步化解了程序和标准方面的障碍。

与此同时，墨西哥经济部表示，对合格钢铁工厂名单进行审查是其新贸易政策的一部分，旨在提升本国产业生产能力并减少对外部供应的依赖。近年来，墨西哥钢铁行业面临来自低价进口钢材日益加剧的竞争压力，促使监管机构加强管控措施，以保护国内产业链。

越南驻墨西哥商务处建议国内钢铁企业继续密切关注墨西哥贸易政策动态，主动提升满足技术要求的能力，特别是在原材料溯源、环保标准及生产流程透明化方面。同时，企业还需加强与主管部门的配合，及时处理突发问题，维护正当出口权益。

此外，越南驻墨西哥商务处表示，将继续与墨西哥相关机构，包括国家钢铁工业协会保持经常性沟通，以推动技术对话，解决困难，为越南钢铁产品更顺利进入墨西哥市场创造有利条件。

逐步恢复越南企业在合格工厂名单中的地位，不仅具有直接的贸易意义，也是在全球供应链重塑背景下，对越南钢铁行业适应能力的重要检验。在竞争日益体现在标准与透明度方面的当下，这些因素正成为进入大型市场的“通行证”。（完）

越通社
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