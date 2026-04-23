沿海度假领跑4·30和5·1假期国内旅游趋势

越通社河内——芽庄、头顿、富国和美奈成为越南游客在即将到来的雄王祭祖日及4·30和5·1假期中最热门的国内旅游目的地。



今年，由于雄王祭祖日（4月25日至27日）与4·30假期（4月30日至5月3日）时间接近，形成了罕见的“连休组合”，为越南游客提供了长途休整的机会。Booking.com的调研结果显示，约33%的越南人倾向于规划短期的国内旅行，而22%的人则计划进行比往年更长时间的国际旅行。



岘港、芽庄、头顿、富国岛和美奈等最受青睐的海滨目的地中名列前茅。与此同时，飞行距离较短的邻国则成为了越南游客出境游的“首选目的地”。



Booking.com越南区经理Branavan Aruljothi分享道：“4 月份假期的搜索数据反映了一个事实：游客越来越倾向于进行更具战略性和目的性的旅游规划。他们主动寻找真实且个性化的行程，让目的地能够精准地反映出他们所渴望的体验。”



岘港成为最受游客青睐的国内目的地。值得注意的是，从海滨旅游到山岭、高原景观，均出现在热门榜单中。为了享受夏日海风，沿海城市依然是今年4·30和5·1假期的首选。岘港、芽庄、头顿、富国和美奈是目前越南游客搜索量最高的目的地。其中，头顿和富国的搜索量较去年同期大幅增长了120%。



此前，Agoda 平台也记录到在4月24日至5月2日期间，头顿的订房搜索量增长了101%，此外还有芽庄（增长96%）、岘港（增长89%）和潘切（增长72%）。据Agoda代表称，今年假期国内住宿设施的搜索总量较去年同期增长了81%，反映出民众积极利用这一全年最长的假期出行。



除了国内游外，越南游客在亚太地区的旅游趋势在这个假期中继续占据主导地位。搜索量最高的10个国外目的地均位于该地区，包括区域内的旅游中心到东亚各大城市，如曼谷、东京、首尔、新加坡、吉隆坡、香港、大阪、上海、京都等。（完）

越通社