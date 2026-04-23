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位于海拔1300至1400米的l老街省江溪茶四周绿树环绕，全年气候凉爽宜人，为山雪茶的生长提供了得天独厚的条件。图自 越通社
山雪茶冲泡后呈现出独特的琥珀红色。在倒入公道杯时，茶艺者会检查茶叶的干燥程度与香气，为品茗环节做好准备。图自 越通社
在机械设备引入之前，江溪村茶农采用手工揉捻方式对山雪茶进行加工，这一工艺对制茶者的技巧与经验要求极高。图自 越通社
采用机械揉捻，有助于山雪茶芽更好成形。揉捻台上的纹路促进茶叶释放精油，赋予高山茶浓郁而独特的风味。图自 越通社
新采摘的鲜茶芽随后被送入机器进行“杀青”（炒制）。这一过程有助于保留茶叶特有的绿色，并去除鲜叶的青涩气味。图自 越通社
自然日晒使茶叶缓慢干燥，既保留原有色泽，尤其能够完整保存茶芽上如雪般洁白的茸毛——这是江溪茶特产最珍贵的标志。图自 越通社
一双双灵巧的手不停挑选嫩茶芽。每一枚茶芽不仅承载着山林的气息，也寄托着当地居民对稳定生活的期盼。图自 越通社
山雪古茶树树干上的青苔，是其显著特征之一，这些古树常年生长在凉爽且湿度较高的环境中。图自 越通社
老街省的山雪古茶树体型高大，树干粗壮，需一至两人合抱，其树龄多达数百年。图自 越通社
赫蒙族妇女走上山坡采摘山雪茶，在古茶树遍布的山岭间开启她们熟悉的一天劳作。图自 越通社
江溪茶：从高山遗产迈向越南国家品牌
凭借优越的自然条件、悠久的种植历史以及按“一乡一品”（OCOP）项目发展导向，江溪山雪茶正逐步提升产品价值，拓展消费市场。
2026年04月23日星期四 08:15
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