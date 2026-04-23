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越共中央总书记、国家主席苏林夫人吴芳璃同韩国总统李在明夫人金惠景参观越南民族学博物馆。图自 越通社
越共中央总书记、国家主席苏林夫人吴芳璃同韩国总统李在明夫人金惠景参观越南民族学博物馆。图自 越通社
越共中央总书记、国家主席苏林夫人吴芳璃同韩国总统李在明夫人金惠景参观越南民族学博物馆。图自 越通社
越共中央总书记、国家主席苏林夫人吴芳璃与韩国总统李在明夫人金惠景同水上木偶戏演员合影。图自 越通社
越共中央总书记、国家主席苏林夫人吴芳璃与韩国总统李在明夫人金惠景同水上木偶戏演员交流，并体验操控木偶。图自 越通社
越共中央总书记、国家主席苏林夫人吴芳璃与韩国总统李在明夫人金惠景同水上木偶戏演员交流，并体验操控木偶。图自 越通社
韩国总统李在明夫人金惠景将亲手制作的糕点赠送给出席文化节的嘉宾。图自 越通社
韩国总统李在明夫人金惠景与各国代表在河内举行的2026韩国文化旅游节上体验制作韩式糕点。图自 越通社
韩国总统李在明夫人金惠景与各国代表在河内举行的2026韩国文化旅游节上体验制作韩式糕点。图自 越通社
越共中央总书记、国家主席夫人同韩国总统夫人一同参观越南民族学博物馆
2026年4月23日上午，在河内，越共中央总书记、国家主席苏林夫人吴芳璃同韩国总统李在明夫人金惠景参观越南民族学博物馆。2026年4月23日下午，金惠景夫人出席2026韩国文化旅游节。
2026年04月23日星期四 18:25
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