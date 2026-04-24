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夺得东南亚冠军，越南U17国家队创下前所未有的纪录

在2026年东南亚U17足球锦标赛决赛中，越南U17队以3-0完胜马来西亚U17队，成功捧起冠军奖杯，并创下了一项史无前例的纪录。

夺得东南亚冠军，越南U17国家队创下前所未有的纪录。图自VFF
夺得东南亚冠军，越南U17国家队创下前所未有的纪录。图自VFF

越通社河内——在2026年东南亚U17足球锦标赛决赛中，越南U17队以3-0完胜马来西亚U17队，成功捧起冠军奖杯，并创下了一项史无前例的纪录。

越南U17队在决赛中展现了极具说服力的统治力，以3-0的大比分击败对手。凭借这场胜利，主教练克里斯蒂亚诺·罗兰（Cristiano Roland）率领的这支青年军创下了令人印象深刻的辉煌战绩。

越南U17国家队以 4次夺冠的战绩，成为历史上获得东南亚U17冠军次数最多的球队。此前，越南U17曾分别于2006年、2010年和2017年登顶。澳大利亚和泰国U17队均曾3次夺冠。

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夺得东南亚冠军，越南U17国家队创下前所未有的纪录。图自VFF

纵观全局，在主教练克里斯蒂亚诺·罗兰的执教下，越南U17在各项正式赛事中保持了 16场不败的惊人纪录。其中，球队取得10胜6平，攻入55球，仅失5球。特别是对阵马来西亚队，在2026年亚少赛（U17亚洲杯）预选赛及2026年东南亚锦标赛的3次交锋中，越南U17保持全胜，共打入11球。

在主教练克里斯蒂亚诺·罗兰的带领下，越南U17队的表现极其出色。值得关注的是，在2026年亚少赛（U17亚洲杯）预选赛中，越南U17五战全胜，攻入30球且保持零封。而在2026年东南亚U17锦标赛中，罗兰教练的球队也保持了5场不败（4胜1平），打进19球，仅失1球。这一战绩是越南以往任何一支青年队都未曾达到的，充分展现了越南足协（VFF）及国内各俱乐部在青训投入上的成效。

在结束东南亚锦标赛后，越南U17将转战2026年亚少赛决赛圈（预计将于5月举行），目标是打入八强以夺得2026年U17世界杯的入场券。在亚洲赛场上，克里斯蒂亚诺·罗兰师徒与韩国、阿联酋和也门同分在了一组。（完）

越通社
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