岘港市夺得2026年匹克球世界杯举办权

越通社岘港——4月24日下午，岘港市匹克球联合会与美亚联合有限责任公司及相关单位在岘港市举行发布会，公布2026年匹克球世界杯（Pickleball World Cup 2026）的相关信息。



据组委会介绍，这是匹克球世界杯首次在亚洲举行，岘港市被选为第三届匹克球世界杯的东道主。这是重要里程碑，有助于推动越南体育在国际舞台上的发展与融合。



预计本届世界杯将于2026年8月30日至9月6日在仙山体育宫、宣山体育村及全市各达标球场举行，吸引来自80多个国家和地区的约4000名运动员参赛。



岘港市人民议会常务副主席、匹克球联合会主席陈福山在发布会上表示，承办此项赛事有利于彰显岘港市在主办大规模国际体育赛事的能力。这也是向世界推广岘港活跃、友好形象，促进旅游、服务及体育经济发展的良好机会。



此前，岘港市已成功举办铁人三项（Ironman）、岘港国际马拉松赛、亚洲高尔夫球赛等国际赛事，为此次世界杯的举办奠定了良好基础。



匹克球世界杯首席执行官赫西利奥·卡比塞斯（Hercilio Cabieses）表示，此次比赛分为国家赛和个人赛两个项目。他认为，岘港拥有便利的自然条件、现代的基础设施以及当地政府的积极支持，完全符合举办国际顶级体育赛事的各项要求。



2026年匹克球世界杯有望加强各国之间文化交流，提升越南在世界体育版图上的地位，并推动岘港逐步发展成为地区乃至国际的匹克球中心。（完）

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