4·30和5·1假期：探索各民族文化空间

越通社河内——4月24日，越南文化体育与旅游部民族文化局表示，为庆祝“4·30”南方解放日和“5·1”国际劳动节，从4月30日至5月3日，位于河内山西的越南各民族文化旅游村将举行主题为“山区相约之地”的系列特色文旅活动，向公众推介充满北部山区民族色彩的文化空间。



系列活动的突出亮点是以“莱州色彩”为主题的山区集市文化重现空间，由北部山区各民族同胞配合举行，为游客带来山区集市的丰富体验。在集市举行内，还设有“闹热集市色彩”图片展，向游客介绍莱州省乃至北部山区的风土人情之美。



越南各民族文化旅游村村民举行的文化活动。图自越通社

庆祝“4·30”和“5·1”的系列文化活动中，多项底蕴深厚的民族传统祭祀仪式得以重现，突显了民间知识和本土信仰的价值。其中具有代表性的有：莱州省热依族（Giáy）的林神祭祀仪式（Háu Đoong），这一习俗体现了保护森林、守护水源以及祈求生活平安丰裕的意识；以及莱州省佬族（Lự）的水牛魂祭祀仪式，该仪式旨在表达对在生产劳动中与村民朝夕相处、助力五谷丰登的“水牛翁”的感恩之情。



在纪念活动期间，红河平原民间文化体验空间也受到重视，重点展示和介绍了北宁省已被联合国教科文组织列入需紧急保护的非物质文化遗产——东湖民间画。届时将展出约 30 幅东湖民间画作品，重现越南农村生活的熟悉画面，如《老鼠娶亲》、《放牛放风筝》、《牧童吹笛》、《摘椰子》等。



在此期间，常驻在越南各民族文化旅游村的各民族社群，如：岱依族、侬族（太原省）；瑶族（河内市）；苗族（宣光省）；芒族（富寿省）；老族、克木族、傣族（山罗省）；巴天族、戈都族（顺化市）；巴拿族、嘉莱族（嘉莱省）；拉格莱族（庆和省）；埃地族（得乐省）；高棉族（芹苴市）等，将继续举行各项日常活动。（完）