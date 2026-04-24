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旗河港口海关与朱莱国际港海运有限责任公司配合在朱莱国际港检查货物。图自越通社
朱莱国际港的保税仓库可满足大批量货物的存储与保管需求。图自越通社
货轮停靠在朱莱国际港。图自越通社
朱莱国际港5万吨级码头配备齐全的现代化设备，可实现货物快速装卸。图自越通社
莲沼集装箱码头整体建设项目预计总投资超过4.5万亿越盾（约17.5亿美元）。图自越通社
连接莲沼港的沿海道路项目于2023年9月开工建设，总投资超过1.2万亿越盾，全长近3公里，宽30米，设6车道，现已建成。图自越通社
岘港将海洋经济作为可持续增长战略中的支柱产业
将海洋经济确定为战略支柱之一，岘港正大力发展海洋经济，并与物流、航运及工业等领域协同推进，致力于建设具有国际水平的海洋超级城市，成为中部—西原地区的增长核心，以及越南通往亚太地区的重要贸易门户。
2026年04月24日星期五 08:15
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