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韩国总统李在明偕夫人在还剑湖畔漫步
2026年4月23日晚，韩国总统李在明偕与夫人金惠京在还剑湖畔悠闲散步。
2026年04月24日星期五 08:15
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韩国总统李在明偕夫人金惠京在还剑湖畔漫步，享受悠闲时光。图片越通社
韩国总统李在明与夫人金惠京尝尝越南水谢冰淇淋。图自越通社
韩国总统李在明与夫人金惠京尝尝越南水谢冰淇淋。图自越通社
韩国总统李在明偕夫人金惠京在还剑湖畔漫步，享受悠闲时光。图片越通社
韩国总统李在明偕夫人在还剑湖畔散步，向首都市民挥手致意。图片越通社
韩国总统李在明偕夫人金惠京在还剑湖畔漫步，享受悠闲时光。图片越通社
韩国总统李在明偕夫人金惠京在还剑湖畔散步，向首都市民挥手致意。图片越通社
越通社
#韩国
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