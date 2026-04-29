越南经济和双边贸易—投资合作机会推介活动在墨西哥国立自治大学举行

越通社墨西哥城——4月28日，越南驻墨西哥商务处与墨西哥国立自治大学（UNAM）政治与社会科学系联合举办了越南经济和双边贸易—投资合作机会推介活动。



越通社驻墨西哥记者报道，越南驻墨西哥商务处处长阮氏庄在活动上表示，越南目前是亚太地区增长最快的经济体之一，通胀得到有效控制，拥有广泛的自由贸易协定（FTA）网络，外资流入更加活跃。



活动上的核心内容是两国经济的互补性。越南在轻工业、纺织服装、电子产品及农产品加工方面具有优势，而墨西哥则在制造业，特别是汽车制造业具有优势，同时还拥有覆盖北美市场的广泛分销体系。这种生产结构上的差异，为双方在全球供应链持续调整背景下促进商品交换，实现供应来源多元化敞开机会大门。



活动场景。图自越通社

许多墨西哥企业和专家表示有意在生产、分销和人力资源发展等领域拓展与越南的合作关系。



专家们指出，凭借庞大的市场规模、优越的地缘战略位置以及日益扩展的自由贸易协定体系，墨西哥与越南已经具备提升双边经贸关系水平的所有条件。双方关系不仅限于货物贸易往来，还应拓展至投资合作、技术转移以及跨区域供应链建设等领域。



根据越南海关机关的数据显示，2025年越墨进出口总额达81.7亿美元，同比增长27.4%；其中越南对墨西哥出口70.3亿美元，同比增长28.7%，进口11.4亿美元，同比增长23.7%。越南驻墨西哥商务处评估，这一增长态势持续向好，表明越南的生产能力与墨西哥对原材料进口需求之间的互补性日益突出。（完）

