2026年科技-文化-旅游周暨 “九龙江三角洲美味大米”比赛开幕

越通社金瓯——2026年科技-文化-旅游周暨首届“九龙江三角洲美味大米”比赛开幕式4月25日晚在金瓯省举行。



金瓯省委副书记、人民议会主席、科技-文化-旅游周指导委员会主任范文韶在开幕式上致辞时表示，对金瓯省而言，科学技术已成为经济社会发展的核心动力。该省已主动将技术进步应用于应对气候变化的农业和绿色经济及循环经济发展等领域并促进数字化转型进程。金瓯省拥有独特的红树林生态系统，旅游潜力巨大。科技与文化和旅游的和谐结合正是提升当地产品价值，推广金瓯省友好、潜在和充满渴望形象的“钥匙”。



2026年科技-文化-旅游周暨首届 “九龙江三角洲美味大米”比赛于2026年4月24日至5月1日举行，共设400多个展位，包括大米、食盐及“一乡一品”（OCOP）展区。这不仅是推广产品的平台，更是促进市场对接，推介绿色可持续生产模式及提升九龙江三角洲农业附加值的场所。

今年科技-文化-旅游周的亮点是主题为“触碰科技——开启未来”的科技、创新与数字化转型体验区，规模超过50个展位。参观者可直接体验数字政务、数字经济、智慧城市、数字农业、数字服务和无人机（UAV）等模式以及由Viettel、CT Group、VNPT、FPT和Mobifone等各大集团提供的技术解决方案。



另外，由金瓯省创业与创新中心（CiNEC）与芹苴FPT学校联合设计与展开的体验互动区也是贯穿整个今年科技-文化-旅游周的活动。



在科技-文化-旅游周期间还将举行“九龙江三角洲美味大米”比赛、“大米产业生产与消费对接”研讨会、“大米佳肴”烹饪比赛、文化遗产保护与旅游发展研讨会等。



在开幕式上，组委会公布并颁发了首届“九龙江三角洲美味大米”比赛的1个一等奖、2个二等奖、3个三等奖及5个优秀奖。（完）