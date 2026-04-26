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南海玉陵：沿海渔民的信仰文化印记

​在现代生活的节奏中，南海玉陵依然保持着庄严与肃穆。这里不仅是渔民信仰空间，而且是充满文化价值的旅游目的地，为丰富胡志明市及南部地区的旅游景观作出贡献。

翁鱼庙。图自越通社
翁鱼庙。图自越通社

越通社胡志明市——在胡志明市福海乡常年阳光灿烂的海滨，南海玉陵（又称“翁鱼墓地”）静静地坐落在翠绿的木麻黄林下。长期以来，这里已成为沿海居民特殊的信仰文化地标。这是鲸鱼——被渔民尊称为“翁”（Ông）或“南海翁”的安息之地，这里不仅保留了深厚的传统文化价值，与渔村村民的生活紧密相连。

在渔民心中，翁鱼是神圣的化身，常在海上遇险时伸出援手。因此，每当翁鱼“遇难”（搁浅或死于鱼网）时，村民都会为其举行隆重的葬礼。福海翁鱼墓地始建于1991年，占地面积约6000平方米，紧邻渔村。2011年，这里被确认为越南最大的翁鱼墓地，目前约有50座翁鱼墓。

​每年农历2月15、16及17日，福海渔民都会举行迎翁节，旨在祈求平安与好运，体现了渔村村民精神生活与生计之间的紧密纽带。

翁鱼墓地不仅具有信仰价值，还反映了沿海居民的文化深度。各研究家指出，翁鱼祭祀信仰起源于占婆文化，随后融入越南人的生活，成为众多渔村的文化特色。

​福海乡人民委员会副主席阮鸿福表示，福海的翁鱼墓地和南海迎翁节是当地渔民的特色信仰空间和文化象征，与渔村的形成和发展史息息相关。这些独特的价值对游客具有巨大吸引力。为保护与发挥传统文化价值，当地正实施与旅游发展相结合的解决方案，包括推动渔业传统屋升级改造、完善展位空间、建设渔具体验区，并推进数字技术和传媒技术的应用，向游客推广翁鱼墓地及迎翁节的形象。

​在现代生活的节奏中，南海玉陵依然保持着庄严与肃穆。这里不仅是渔民信仰空间，而且是充满文化价值的旅游目的地，为丰富胡志明市及南部地区的旅游景观作出贡献。（完）

海洋色彩闪耀 喜迎芹耶迎翁节

海洋色彩闪耀 喜迎芹耶迎翁节

芹耶迎翁节是沿海居民感恩“翁鱼”——在风浪中庇护渔民的守护神——的传统节日。该节日的举行，旨在祈求风调雨顺、渔获满仓、生活安宁富足。每年节日举行时，游客可沉浸在缤纷色彩的空间中，欣赏铿锵鼓乐回声与壮观的祭海船队，这一切象征着南部渔民对大海的信仰与希望。

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