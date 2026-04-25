文化

海外侨胞寻根溯源，上香缅怀历代雄王

值此2026年雄王祭祖日之际，4月25日（即农历三月初九），由外交部海外越南人国家委员会主任阮忠坚率领的来自20个国家和地区的60名海外侨胞代表团，前往雄王历史遗迹区上香缅怀历代雄王，并与富寿省领导举行工作座谈。

海外侨胞代表团参观熊王博物馆。图自越通社
海外侨胞代表团参观熊王博物馆。图自越通社

越通社富寿省——值此2026年雄王祭祖日之际，4月25日（即农历三月初九），由外交部海外越南人国家委员会主任阮忠坚率领的来自20个国家和地区的60名海外侨胞代表团，前往雄王历史遗迹区上香缅怀历代雄王，并与富寿省领导举行工作座谈。

在雄王历史遗迹区庄严肃穆的氛围中，侨胞代表团怀着对祖先功德的诚挚感恩之心，敬献香花礼品，缅怀各位雄王；同时向祖先报告近期海外越南人社群所取得的显著成就。

在雄王灵位及建国有功的前辈英灵前，海外侨胞代表团愿团结一心，合力建设和保卫祖国，为海外越南人社群的壮大及国家的持续发展做出贡献。代表团祈求祖先庇佑国泰民安、社稷繁荣、国家日益强盛、国际地位不断提升；同时祝愿海外越南人社群继续团结发展，始终心系祖国、情系家乡。

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外交部海外越南人国家委员会主任阮忠坚率团向历代雄王上香。图自越通社

富寿省领导代表在与侨胞代表团举行工作会议时强调，富寿省希望扩大与国际伙伴及海外越南人社群的务实高效合作。其中，该省优先吸引投资的领域包括：矿产加工、畜产品加工、加工制造业、建筑材料、配套工业、农产品食品加工及物流等。

此外，富寿省还注重加强文化、艺术、体育交流，增进与海外越南人社团及组织的联系，从而巩固友谊并扩大国际合作。

富寿省领导承诺，将为外国企业、投资者及海外侨胞到该省寻找投资机遇、开展项目及扩大生产经营活动创造便利条件。（完）

越通社
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