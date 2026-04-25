时政

探访长沙群岛与DK1海上高脚屋：凝聚侨胞力量，情系祖国海岛

据越南外交部海外越南人国家委员会4月24日的消息，从4月17日至23日，KN-490号渔政船驶离金兰国际港，搭载由来自22个国家的48名海外侨胞，以及部分机关、单位、企业代表、文艺工作者和国内记者组成的第10号工作组前往长沙群岛和DK1海上高脚屋进行访问。

代表团由自22个国家的48名海外侨胞，以及部分机关、单位、企业代表、文艺工作者和国内记者组成。图自越通社
代表团由自22个国家的48名海外侨胞，以及部分机关、单位、企业代表、文艺工作者和国内记者组成。图自越通社

越通社庆和省——据越南外交部海外越南人国家委员会4月24日的消息，从4月17日至23日，KN-490号渔政船驶离金兰国际港，搭载由来自22个国家的48名海外侨胞，以及部分机关、单位、企业代表、文艺工作者和国内记者组成的第10号工作组前往长沙群岛和DK1海上高脚屋进行访问。

此次航行记录了海外越南人社区的积极贡献。侨胞们捐赠了总价值超过12亿越盾的现金、电子设备及各类生活物资，为改善岛上及高脚屋官兵和居民的物质与精神生活做出了贡献。

通过实地体验，侨胞们有机会亲眼目睹远海岛礁军民的生活、居住与执勤条件。海疆环境虽然艰苦恶劣，但值守力量展现出的坚韧不拔精神给代表们留下了深刻印象。这不仅让侨胞们更深入地了解党和国家的主张政策，也让他们对越南保卫海岛主权的实际情况有了更清晰的认识。

vnanet-potal-chuyen-tham-truong-sa-va-nha-dan-dk1-nam-2026-ket-noi-kieu-bao-voi-bien-dao-to-quoc-8724284.png
第10号工作组前往长沙群岛和DK1海上高脚屋进行访问。图自越通社


海外越南人国家委员会主任、工作组副组长阮忠坚希望，通过此次活动，代表们能继续发扬越南民族团结互助的优良传统，进一步加强宣传工作，提高愿为保卫祖国海岛主权而斗争的精神。

探访长沙群岛和DK1海上高脚屋是越南外交部海外越南人国家委员会与海军司令部自2012年起联合举办的年度活动。多年来，该活动在宣传党和国家主张政策方面发挥了重要作用，同时确定了海外越南人社群是越南民族不可分割的一部分，其在建设和保卫祖国事业中发挥着积极作用。

该活动结束后，多位侨胞代表将继续参加由海外越南人国家委员会于4月24日至26日在富寿省和谅山省组织的雄王祭祖活动，延续这一追寻民族根源的旅程。（完）

越通社
#探访长沙群岛 #DK1海上高脚屋 #侨胞力量 #祖国海岛 庆和省
关注 VietnamPlus

从决议到实践

相关新闻

更多

出席会议的越南代表团。图自越通社

越南在联合国介绍将地雷行动与可持续发展相结合的方法

4月24日，越南-韩国和平村项目（KVPVP）在第二十九届国际地雷行动国家主管机构主任及联合国顾问会议（NDM-UN29）上分享了越南将地雷后果克服工作与可持续发展相结合的经验，从而肯定了排雷行动作为促进长期发展成果重要因素的作用。

胡志明市人民委员会副主席裴明盛与荷兰驻胡志明市总领事拉伊莎·马尔托。图自越通社

胡志明市愿与荷兰伙伴推动合作关系行稳致远

胡志明市希望并愿意推动与荷兰各伙伴之间的友好合作关系不断走深走实，行稳致远，为越荷全面伙伴关系作出切实贡献。这是胡志明市人民委员会副主席裴明盛23日晚在胡志明市举行的荷兰王国国庆日（4月27日）与荷兰国王威廉-亚历山大生日（1967年4月27日—2026年4月27日）庆祝活动上所强调的内容。

伊拉克共和国总统尼扎尔·阿梅迪。图自Sundayguardianlive.com

越南领导人向伊拉克共和国总统致贺电

值此尼扎尔·阿梅迪（Nizar Amidi）当选伊拉克新任总统之际，2026年4月24日，越共中央总书记、国家主席苏林向伊拉克共和国总统尼扎尔·阿梅迪致贺电。

工贸部副部长潘氏胜与阿根廷外交、外贸和宗教部负责国际经济关系事务的国务秘书费尔南多·布伦举行了在线会议。图自工贸部

越南与阿根廷力争早日签署对南共市优惠贸易协定

越南是阿根廷在亚太地区“向东看”政策中的优先伙伴，阿根廷关注并正在考虑加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）；同将与越南密切配合，推动《越南-南方共同市场优惠贸易协定》谈判早日取得成果。