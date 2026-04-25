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越南共同主持第14次东盟—新西兰联合合作委员会会议

4月24日，越南驻东盟使团作为东盟—新西兰关系协调国，与新西兰使团在东盟秘书处共同主持会议，旨在评估双方合作进程并探讨下一阶段重大发展方向。

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与会代表合影。图自越通社

越通社雅加达——4月24日，越南驻东盟使团作为东盟—新西兰关系协调国，与新西兰使团在东盟秘书处共同主持会议，旨在评估双方合作进程并探讨下一阶段重大发展方向。

越通社驻雅加达记者报道，此次会议是在2025年东盟与新西兰建立对话关系50周年，双方关系正式提升为全面战略伙伴关系和《2026-2030年东盟—新西兰行动计划》正式通过等系列重要里程碑后举办的。

东盟与新西兰已全面完成《2021-2025年行动计划》中的各项项目。新西兰驻东盟大使乔安娜·安德森（Joanna Anderson）高度评价越南在2024-2025年阶段作为协调国所发挥的积极、灵活且高效的作用。新西兰承诺，本着相互尊重、真诚、透明和建设性精神，进一步深化与东盟在战略、经济及国际事务等领域的关系。

作为协调国，越南与新西兰配合起草并动员东盟通过了《东盟—新西兰愿景基金职权范围》（TOR）。同时，越南与新西兰积极鼓励东盟各国主动提出相关项目建议，有效利用该基金服务于发展需求。

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越南常驻东盟代表团团长孙氏玉香大使在会上发表讲话。图自越通社

越南常驻东盟代表团团长孙氏玉香大使强调，越南鼓励新西兰继续积极参与东盟—新西兰框架内及由东盟主导的各项机制，从而为增进地区信任、对话与合作以及预防冲突做出贡献。孙氏玉香大使建议双方加强海上合作，包括海上态势感知、技术与人工智能（AI）应用、海上搜救、关键海底基础设施保护、解决“非法、不报告和不受管制”（IUU）捕鱼问题，以及提升海上执法机构的能力。

在经济与人文合作方面，孙氏玉香大使建议支持企业尤其是中小微企业有效利用《东盟—澳大利亚—新西兰自由贸易协定》（AANZFTA）和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）；推动数字经济合作；尽早批准《东盟—新西兰航空服务协定》；同时加强在智慧农业、高质量食品生产、可再生能源、气候融资以及奖学金与培训项目等领域的合作。越南希望新西兰通过落实《东盟一体化倡议》（IAI）第五份工作计划，助力东盟缩小发展差距。

孙氏玉香大使通报了越南在下个阶段主持的各项倡议并获得了各国关注，其中包括“亚洲未来会议”以及关于发展东盟次区域的“东盟—新西兰合作倡议会议”。

此次会议再次肯定了东盟与新西兰进一步深化全面战略伙伴关系的决心，为双方务实合作注入新动力，从而为地区和平、稳定与发展做出积极贡献。（完）

越通社
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