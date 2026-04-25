☕️越通社新闻下午茶（2026.4.25）

越共中央总书记、国家主席苏林与中央工作代表团同岘港市委常务委员会举行工作会议。图自越通社

越通社河内——·4月25日下午，越共中央总书记、国家主席苏林与中央工作代表团同岘港市委常务委员会举行工作会议，评估越南共产党第十四次全国代表大会决议的落实情况及该市若干重点政治任务的执行情况。阅读全文



·4月25日上午，越南国防部第五军区司令部党委在岘港市隆重举行“人民武装力量英雄”称号颁授仪式。越共中央总书记、国家主席、中央军委书记苏林出席并发表讲话。阅读全文



·值此越南南方解放、国家统一51周年（1975年4月30日－2026年4月30日）之际，4月25日上午，越共中央总书记、国家主席、中央军委书记苏林同中央工作代表团在岘港市英雄烈士纪念碑前献花上香，缅怀英烈们。阅读全文

政府总理黎明兴在与越南文化、体育与旅游部的工作会议上发表讲话。图自越通社

·4月25日上午，越南政府总理黎明兴主持召开与越南文化、体育与旅游部的工作会议，评估该部被交办任务的落实情况，特别是继续落实越共中央政治局第80号决议和国会关于越南文化发展的决议。阅读全文



·4月25日上午，政府总理黎明兴主持召开与教育培训部的工作座谈会，就该部的重点任务、解决困难的方案及相关议题作出指导意见。阅读全文



·越南政府总理黎明兴签署了第15/CT-TTg号指示，发起竞赛运动，以胜利完成年度经济社会发展任务和根据党的十四大决议制定的五年计划（2026-2030年）。阅读全文



·4月24日下午，韩国总统李在明和夫人已离开河内，圆满结束应越共中央总书记、国家主席苏林和夫人的邀请从2026年4月21日至24日对越南进行的国事访问。阅读全文



·4月24日，越南驻东盟使团作为东盟—新西兰关系协调国，与新西兰使团在东盟秘书处共同主持会议，旨在评估双方合作进程并探讨下一阶段重大发展方向。阅读全文



·据越通社驻日内瓦记者报道，4月24日，越南-韩国和平村项目（KVPVP）在第二十九届国际地雷行动国家主管机构主任及联合国顾问会议（NDM-UN29）上分享了越南将地雷后果克服工作与可持续发展相结合的经验，从而肯定了排雷行动作为促进长期发展成果重要因素的作用。阅读全文

2025年10月7日，越南常驻联合国代表团团长杜雄越大使在纽约联合国总部，以《不扩散核武器条约》（NPT）第十一次审议大会候任主席的身份，主持与该条约成员国举行的首次非正式会议。图自越通社

·4月24日，日本外务大臣茂木敏充表示，日本将支持越南担任《不扩散核武器条约》第十一次审议大会主席一职。该会议预计于下周初在美国纽约开幕。阅读全文



·4月23日，越南驻希腊大使馆举行记者会，向希腊媒体介绍越南革新事业40年来所取得的成就以及越南近期举行的一系列重大事件的主要成果，包括行政改革、精简组织机构、越共十四大、第十六届国会和各级人民议会代表选举、2026至2031年任期各主要领导职务、发展优先方向及在经济、科技领域的合作重点，以及对外交往和与希腊合作关系中所取得的成就。阅读全文

公路旅行让游客可以自行决定行进速度、自主选择路线转折，并掌控整个体验过程。图自越通社

·越南游客正在寻找能够映照自我的旅程。而“公路旅行”恰好能满足这一需求：自主决定行进速度、自己选择岔路口、完全掌控整个体验。阅读全文

夺得东南亚冠军，越南U17国家队创下前所未有的纪录。图自VFF

·在2026年东南亚U17足球锦标赛决赛中，越南U17队以3-0完胜马来西亚U17队，成功捧起冠军奖杯，并创下了一项史无前例的纪录。阅读全文



·4月24日下午，岘港市匹克球联合会与美亚联合有限责任公司及相关单位在岘港市举行发布会，公布2026年匹克球世界杯（Pickleball World Cup 2026）的相关信息。阅读全文（完）