河内跻身全球最佳城市第25位榜单

河内的文化遗产日益吸引大量市民和游客前来参观游览。从古街区、还剑湖，到文庙—国子监、升龙皇城、火炉监狱旧址以及玉山祠—栖旭桥等景点，参观与体验活动十分热闹。文化遗产已不再是“静止不动”的建筑，而是正直接参与到经济社会生活之中。然而，要让文化遗产真正成为“活态资产”，仍有许多课题有待破解。