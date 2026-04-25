越南在联合国介绍将地雷行动与可持续发展相结合的方法

越通社日内瓦——据越通社驻日内瓦记者报道，4月24日，越南-韩国和平村项目（KVPVP）在第二十九届国际地雷行动国家主管机构主任及联合国顾问会议（NDM-UN29）上分享了越南将地雷后果克服工作与可持续发展相结合的经验，从而肯定了排雷行动作为促进长期发展成果重要因素的作用。



越南仍承受着战后遗留爆炸物的严重影响，全国约17%的面积仍受污染。这继续限制了土地的获取，给社区带来潜在风险，并延缓了发展进程。面对这一现实，越南政府通过国家地雷行动计划（504号计划）实施了一项长期的解决方案，由国家地雷行动中心进行密切协调，并将此项工作纳入国家和地方层面的发展战略。



越南常驻日内瓦代表团团长梅潘勇大使在开幕词中重申了越南在处理地雷后果、同时促进包容性及可持续发展方面的承诺。梅潘勇大使强调：“地雷后果克服工作不仅是一项人道要求，更是可持续发展的基础。安全的土地为生计、基础设施、教育及医疗服务创造条件，尤其是在农村和偏远地区。”



与会代表认为，越南的经验是在坚实的治理基础、基于数据的优先事项以及国家机构、地方社区和国际伙伴之间的协调配合之上，将排雷行动纳入更广泛发展体系的实践范例。



在此次活动上，联合国开发计划署重申将继续与越南政府特别是国家地雷行动中心以及各国际伙伴合作的承诺，以进一步加强将地雷后果克服工作与可持续发展相结合的力度，从而确保受影响社区能够在安全的条件下生活、工作和建设未来。（完）

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